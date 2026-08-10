Zâkirzâde Efendi, Osman Fadlı Efendi’nin hocasıdır.

Bu zât, talebelerinden, şahsî bir işinin yapılmasını istedi.

Ancak bâzı talebeler isteksizlik gösterdiler.

Osmân Fadlı ise heyecânlıydı!

Huzûra vardı.

Ve hocasına;

"Sultânım emriniz neyse derhâl yerine getireyim" dedi.

Zâkirzâde;

"Ama senin dersin vardır" deyince de;

"Şerefli hizmetinizde bulunmayı, her şeye tercîh ederim efendim" dedi.

O, bu cevâbı beğendi.

Ve bütün kalbiyle;

"Ey çelebi! Allahü teâlâ sana, önce ve sonra gelenlerin ilimlerini nasip eylesin" diye duâ etti...

Duâya çok sevindi...

Ve arkadaşlarına;

"Bu duâ bereketiyle, bir gecede bütün ilimler kalbime girdi” dedi.

● ● ●

Zâkirzâde Efendi, Osmân Fadlı'ya icâzet verip, memleketine göndermek istedi.

Ve bunu ona söyledi.

Osmân Fadlı üzülüp;

"Sultânım, hizmetinizden bir an ayrılmak istemiyorum" dedi.

O gece rüyâsında;

"Hocan ne diyorsa kabul et" denildi.

Korkuyla uyandı!

Ve huzûruna gidip;

“Emriniz başım gözüm üstüne" dedi.

Ve icâzetini aldı.

Memleketine gitti.

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