Zâkirzâde Efendi, Osman Fadlı Efendi’nin hocasıdır.
Bu zât, talebelerinden, şahsî bir işinin yapılmasını istedi.
Ancak bâzı talebeler isteksizlik gösterdiler.
Osmân Fadlı ise heyecânlıydı!
Huzûra vardı.
Ve hocasına;
"Sultânım emriniz neyse derhâl yerine getireyim" dedi.
Zâkirzâde;
"Ama senin dersin vardır" deyince de;
"Şerefli hizmetinizde bulunmayı, her şeye tercîh ederim efendim" dedi.
O, bu cevâbı beğendi.
Ve bütün kalbiyle;
"Ey çelebi! Allahü teâlâ sana, önce ve sonra gelenlerin ilimlerini nasip eylesin" diye duâ etti...
Duâya çok sevindi...
Ve arkadaşlarına;
"Bu duâ bereketiyle, bir gecede bütün ilimler kalbime girdi” dedi.
● ● ●
Zâkirzâde Efendi, Osmân Fadlı'ya icâzet verip, memleketine göndermek istedi.
Ve bunu ona söyledi.
Osmân Fadlı üzülüp;
"Sultânım, hizmetinizden bir an ayrılmak istemiyorum" dedi.
O gece rüyâsında;
"Hocan ne diyorsa kabul et" denildi.
Korkuyla uyandı!
Ve huzûruna gidip;
“Emriniz başım gözüm üstüne" dedi.
Ve icâzetini aldı.
Memleketine gitti.