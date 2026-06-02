"Haydi, birlikte cennete girin"

Osmân bin Muhammed bin Ebî Şeybe hazretleri, hadîs hâfızlarından olup, aslen Kûfelidir.
Bu zât, Resûlullah Efendimizin hadîs-i şerîflerinden şöyle naklediyor:
-Kıyâmet gününde ümmetimden iki kişi, Hak teâlânın huzûruna çıkar.
Biri, alacaklıdır.
Ve hakkını ister.
Rabbimiz, diğerine;
“Bu kardeşinin sende olan hakkını ver” buyurur.
O kimse;
“Yâ Rabbî! Hiç sevâbım kalmadı, ne vereyim?” der.
Alacaklı üzülür!
Ve Hak teâlâya;
“Yâ Rabbî! O zaman günahlarımı alsın” der.
Hak teâlâ, alacaklıya;
"Başını kaldır da, Cennetin şu muhteşem köşklerine bak!" buyurur.
Hak sâhibi;
"Yâ Rabbî! Gördüğüm bu köşkler hangi şehit, hangi sıddîk veyâ hangi peygamberindir?" diye sorar.
Hak teâlâ ona;
"İşte o gördüğün göz kamaştırıcı köşkler, bedellerini ödeyenler içindir" buyurur.
Hak sâhibi;
"Yâ Rabbî! Bunların bedellerini kim ödeyebilir ki?"
Deyince, Allahü teâlâ;
"Hakkını bu kardeşine bağışlarsan, bunlara mâlik olursun" buyurur.
Hak sâhibi sevinir ve cenâb-ı Hak’a;
"Bağışladım yâ Rabbî!” der.
Allahü teâlâ;
"Haydi, arkadaşının elinden tut da, berâber cennete girin" buyurur.