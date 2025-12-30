Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği
"İslâm’a uyan huzurlu olur..."

Abdüllatif Uyan
Abdüllatif Uyan abdullatif.uyan@tg.com.tr
Bir gün Hasan-ı Basrî hazretleri, Dicle Nehri kenarında gemi bekliyordu. O sırada Habîb-i Acemî hazretleri oraya geldi.

Ve sordu ona:

"Ne bekliyorsun?"

O da cevâben;

"Gemiye bineceğim, onu bekliyorum" dedi.

Hazret-i Habîb;

"Gemiye ne hâcet, suda yürüyerek geç" dedi.

Hasan-ı Basrî;

"Biz sebeplere yapışırız. Onun için gemiyi bekleyeceğiz" buyurdu.

Habîb-i Acemî;

"Sen, yakîn derecesine varmamışsın" diyerek, su üzerinde yürüdü ve böyle karşıya geçti.

Hasan-ı Basrî;

"Sen de ilm-ül-yakîn derecesine ermemişsin" dedi.

Ve gemiyi bekledi.

Hâlbuki Hasan-ı Basrî hazretlerinin derecesi daha yüksekti...

● ● ●

Bir gün de bir genç gelip “Efendim, hiç huzurum yok, ne yapayım?” diye dert yandı bu zâta.

Ona cevâben;

“Öyleyse İslâmiyeti öğren ve tatbîk et. İslâm’a uyan, dünyâda da huzurlu olur, âhirette de” buyurdu.

● ● ●

Biri de “Efendim, ben şehit olmak istiyorum. Acabâ nasip olur mu?” diye sordu.

Ona cevâben;

“Üzülme. Namazını kılan ve altmış yaşını geçen Müslüman, şehit olarak ölür” buyurdu.

