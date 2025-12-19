Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR YAŞAM RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Abonelik
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play

"Kanaati bu köleden öğrenin!”

Abdüllatif Uyan
Abdüllatif Uyan abdullatif.uyan@tg.com.tr
Kaydet
a- | +A

Devrinin en büyük âlimlerinden olan Abdullah bin Mübârek hazretleri, bir kış günü Nişâbur pazarında dolaşırken sırtında yalnız ince bir gömlek olan bir “kölenin” soğuktan titrediğini gördü.

Yanına yaklaşıp;

"Efendine söyle de sana kalın bir palto alsın" dedi.

Köle cevâben;

“Söylememe lüzum yok" deyiverdi.

"Neden?" deyince;

"Çünkü O, beni görüyor ve hâlimi çok iyi biliyor" dedi.

Köleden bu cevâbı işitince duygulandı!

Ve feryat edip yere yıkıldı!

Kendine geldiğinde;

"Ey insanlar! Sabrı, tevekkülü ve kanaati bu köleden öğrenin” buyurdu.

● ● ●

Bir gün sevdiklerine;

“Kardeşlerim! Bir namazı vaktinde bile bile kılmayan; yâni bir namazın vakti geçerken o namazı kılmadığı için hiç üzülmeyen, dînden çıkar veyâhut ölürken îmânsız gider!” buyurdu.

Dinleyenler;

“Îmânsız mı gider efendim?” dediklerinde;

“Evet, bir vakit namazı geçirenin hâli böyle olursa, ya namazı hâtırına bile getirmeyen kimseler ve namazı vazîfe tanımayanlar ne olur? Namaza önem vermeyenin dînden çıkacağını, dört mezhebin bütün âlimleri söz birliği ile bildirmişlerdir” buyurdu.

Abdüllatif Uyan'ın önceki yazıları...

YAZARIN SON YAZILARI
Tüm Yazıları
GÜNÜN YAZARLARI
ÖNE ÇIKANLAR
Osmaniye'de mezarlıkta korkunç olay! Biri 19 diğeri 17 yaşındaydı...
Osmaniye'de mezarlıkta korkunç olay! Biri 19 diğeri 17 yaşındaydı...
Kaydet
‘Kırmızı Yelekliler’den sokakta evde sosyal hizmet
‘Kırmızı Yelekliler’den sokakta evde sosyal hizmet
Kaydet
Erişime açılan Epstein dosyalarından bazıları kaldırıldı
Erişime açılan Epstein dosyalarından bazıları kaldırıldı
Kaydet