İbni Sîrîn hazretleri, Tâbiîn’den, tefsîr ve fıkıh âlimi ve meşhur rüyâ tâbircisidir. Basralı’dır. 110 (m. 729) senesinde vefât etti.

Adı Muhammed. Babasınınki Sîrîn. "İbni Sîrîn" diye tanınır.

Resûlullah’ın hizmetçisi olan Enes bin Mâlik hazretlerinin âzâtlı kölesidir.

İbni Sîrîn hazretleri âlim olup, rüyâ tâbiri ilminde meşhurdu özellikle.

Her günahtan kaçardı.

Allah'tan çok korkardı!

Yakınlarına sık sık;

“Kardeşlerim! Gıybetten uzak durun. Zîrâ gıybet edenlere çok şiddetli azap olacaktır!” buyururdu.

● ● ●

Birisi anlatıyor:

Bir gün İbni Sîrîn hazretlerine vardım.

Haccac'ın aleyhinde bir iki lâf söyledim.

Derhâl susturdu beni.

Ve çok hiddetli olarak;

“Bilesin ki, Cenâb-ı Hak, hükmünde çok âdildir. Başkasının hakkını ondan aldığı gibi, onun hakkını da başkalarından alır!” buyurdu.

Mahcup oldum!

Önüme baktım...

O, devâm edip;

“Sen, onun işlediği zulüm ve günâha bakıp da, senin yaptıklarını küçük görme sakın! Zîrâ senin işlediğin çok küçük bir günah, âhirette, senin için çok büyük ve çetin olacaktır” dedi.

Elini öpüp ayrıldım.

Bir daha da gıybet yapmadım.

