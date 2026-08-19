Büyük velîlerden Busayrî hazretleri, 1295 (H.695) senesinde Mısır’da, İskenderiyye şehrinde vefât etti.

Kurâfe Kabristanı'nda, İmâm-ı Şâfiî hazretlerinin yanına defnolundu.

Bir kasîdesi var.

“Kasîde-i Bürde”...

Şöyle anlatılır:

Bu zât yaşlandı.

Ömrünün sonunda felç olup bedeninin yarısı hareketsiz kaldı. Allahü teâlâya, şifâ vermesi için yalvardı.

Bir kasîde yazdı.

Resûlü methetti.

Ve bir gece rüyâda, Resûlullaha okudu bu kasîdeyi.

Efendimiz çok beğenip üzerindeki mübârek hırkayı çıkardılar.

Ona giydirdiler.

Ve bedeninin felçli yerlerini mübârek elleriyle sığadılar.

Sabah uyandı...

Şaşırıp kaldı!

Zîrâ tam sıhhate kavuşmuştu.

Ayrıca Peygamberimizin rüyâda giydirdiği “hırka-i seâdet” de kendi üzerindeydi.

Bunun için bu kasîdeye “Kasîde-i Bürde” denildi.

Bürde, hırka demektir.

İmâm-ı Busayrî, sevinerek, sabah namâzına giderken yolda, evliyâ bir zâta rastladı.

O velî zât, İmâma;

“Ey Busayrî! Kasîdeni dinlemek isterim” dedi.

O da sordu ki:

“Hangisini?”

“Bu gece Resûlullah’a okuduğunu” dedi.

Ve gördüğü rüyâyı aynen anlattı.

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