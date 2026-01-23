Büyük velîlerden İbrâhim bin Usayfir hazretleri, 942 (m. 1535) senesinde Kâhire’de vefât etti.

Bu zât bir gün sakaları gördü yolda.

Ve çağırdı onları.

Geldiler yanına.

Onlara, medresenin etrafındaki hendekleri gösterip; “Sularınızı buralara dökün!” buyurdu.

Birbirlerine baktılar.

Emrini de yaptılar.

Ama bu işin hikmetini bir türlü anlayamadılar!?.

Tâ ki, gece yarısı oldu.

O saatte âniden şiddetli yangın çıktı o çevrede.

Alevler hızla etrâfa yayılıyordu.

Ancak medresenin etrâfındaki su dolu hendekleri geçemeyince büyük bir felâket önlenmiş oldu.

Medrese yanmaktan kurtuldu.

Hikmetini o vakit anladılar...

● ● ●

Bu zât bir gün sevdiklerine;

“Kendinizi hiç kimseden üstün görmeyin. Allah dostları; kendilerini hiç kimseden üstün görmezler ve böyle olduğuna inanırlardı” buyurdu.

Sordular ki:

“Açıkca günah işleyen fâsıklardan da mı üstün görmezlerdi efendim?”

Buyurdu ki:

“Evet, bir Müslümanı görünce, ‘Benim saadete kavuşmaklığım, bu kardeşimin kalbini kazanmakla ve duâsını almakla olabilir’ diye düşünürlerdi."

Abdüllatif Uyan'ın önceki yazıları...