Büyük velîlerden İbrâhim bin Usayfir hazretleri, 942 (m. 1535) senesinde Kâhire’de vefât etti.
Bu zât bir gün sakaları gördü yolda.
Ve çağırdı onları.
Geldiler yanına.
Onlara, medresenin etrafındaki hendekleri gösterip; “Sularınızı buralara dökün!” buyurdu.
Birbirlerine baktılar.
Emrini de yaptılar.
Ama bu işin hikmetini bir türlü anlayamadılar!?.
Tâ ki, gece yarısı oldu.
O saatte âniden şiddetli yangın çıktı o çevrede.
Alevler hızla etrâfa yayılıyordu.
Ancak medresenin etrâfındaki su dolu hendekleri geçemeyince büyük bir felâket önlenmiş oldu.
Medrese yanmaktan kurtuldu.
Hikmetini o vakit anladılar...
● ● ●
Bu zât bir gün sevdiklerine;
“Kendinizi hiç kimseden üstün görmeyin. Allah dostları; kendilerini hiç kimseden üstün görmezler ve böyle olduğuna inanırlardı” buyurdu.
Sordular ki:
“Açıkca günah işleyen fâsıklardan da mı üstün görmezlerdi efendim?”
Buyurdu ki:
“Evet, bir Müslümanı görünce, ‘Benim saadete kavuşmaklığım, bu kardeşimin kalbini kazanmakla ve duâsını almakla olabilir’ diye düşünürlerdi."