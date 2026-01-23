Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği
“Kendinizi hiç kimseden üstün görmeyin!"

Abdüllatif Uyan
Abdüllatif Uyan
Büyük velîlerden İbrâhim bin Usayfir hazretleri, 942 (m. 1535) senesinde Kâhire’de vefât etti.

Bu zât bir gün sakaları gördü yolda.

Ve çağırdı onları.

Geldiler yanına.

Onlara, medresenin etrafındaki hendekleri gösterip; “Sularınızı buralara dökün!” buyurdu.

Birbirlerine baktılar.

Emrini de yaptılar.

Ama bu işin hikmetini bir türlü anlayamadılar!?.

Tâ ki, gece yarısı oldu.

O saatte âniden şiddetli yangın çıktı o çevrede.

Alevler hızla etrâfa yayılıyordu.

Ancak medresenin etrâfındaki su dolu hendekleri geçemeyince büyük bir felâket önlenmiş oldu.

Medrese yanmaktan kurtuldu.

Hikmetini o vakit anladılar...

● ● ●

Bu zât bir gün sevdiklerine;

“Kendinizi hiç kimseden üstün görmeyin. Allah dostları; kendilerini hiç kimseden üstün görmezler ve böyle olduğuna inanırlardı” buyurdu.

Sordular ki:

“Açıkca günah işleyen fâsıklardan da mı üstün görmezlerdi efendim?”

Buyurdu ki:

“Evet, bir Müslümanı görünce, ‘Benim saadete kavuşmaklığım, bu kardeşimin kalbini kazanmakla ve duâsını almakla olabilir’ diye düşünürlerdi."

