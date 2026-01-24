Büyük velîlerden İbrâhim bin Usayfir hazretleri, 942 (m. 1535) senesinde Kâhire’de vefât etti.

Bir gün süt ikrâm ettiler bu Allah dostuna.

Kabûl edip aldı.

Fakat içmedi.

Ve hızla yere çarptı toprak kâseyi.

İkram eden, çok üzüldü buna!

Zîrâ anlamamıştı hikmetini.

Ama kap kırılıp da içinden ölü bir yılanın çıktığını görünce anladı meseleyi.

Mübârek, ona döndü.

Ve buyurdu ki:

“Hak teâlâ bizi korudu!”

● ● ●

Bir gün de bâzı sevdikleri;

“Efendim, kıyâmette Cehennem azâbından kurtulmak için acabâ ne yapmak lâzımdır?” diye sordular.

Cevâbında;

“Önce itikadı düzeltmeli, sonra fıkıh bilgilerini öğrenip yapmalıdır. Yâni farzları, vâcipleri, hattâ sünnet ve müstehapları yapmak, helâli ve haramı gözetmek ve İslâmiyet hudûdunun dışına taşmamak lâzımdır” buyurdu.

● ● ●

Bir gün de;

“Efendim şehid olmak için ne yapalım?” diye sordular.

Cevâbında;

“Ehl-i sünnet âlimlerini ve evliyâları seven ve İslâm’a hizmet eden mümin, yatağında ölse bile şehiddir” buyurdu.

