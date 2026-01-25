Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR YAŞAM RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Abonelik
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play

“Yâ İlâhî! Beni mahcup eyleme!..”

Abdüllatif Uyan
Abdüllatif Uyan abdullatif.uyan@tg.com.tr
Kaydet
a- | +A

Muhammed Bekrî hazretleri, Allah adamlarındandır. 952 (m. 1545) senesinde Kâhire’de vefât etti. İmâm-ı Şâfiî hazretlerinin kabri civârına defnedildi.

Bu zât bir gün Beytullahın yanında ibâdet ediyordu.

Az sonra hizmetçisi geldi.

Ve ihtiyâcı için para istedi.

Ancak hiç parası yoktu.

“Az bekle” buyurdu.

Hizmetçi de;

“Peki efendim” deyip gitti.

Az sonra biri gelip;

“Efendim, şu kadar paraya çok âcil ihtiyâcım var, ne olur beni bu sıkıntıdan kurtarın” diye yalvardı.

Ona da “yok” diyemedi.

“Biraz bekle” buyurdu.

Adamcağız sevinçle;

“Peki efendim” dedi.

Ve başladı beklemeye.

Mübârek zât kalktı.

Yüzünü Beytullaha çevirdi.

Ve kalbinden;

“Yâ İlâhî!.. Param olmadığını sen biliyorsun. Ama bu kullarına söz verdim. Beni mahcup eyleme” diye yalvardı.

O anda biri yanaştı yanına.

Elinde iki “altın kesesi” vardı.

Onları bu zâta uzatıp;

“Efendim, bu altınlar Hindistan Sultânından size hediyedir. Lütfen kabûl buyurun” dedi.

Büyük velî çok duygulandı!

Oracıkta “secde-i şükre” vardı.

Kesenin birini hizmetçiye verdi.

Öbürünü de diğerine...

Abdüllatif Uyan'ın önceki yazıları...

YAZARIN SON YAZILARI
Tüm Yazıları
GÜNÜN YAZARLARI
ÖNE ÇIKANLAR
Tesla, insansı robotun seri üretimine başladı
Tesla, insansı robotun seri üretimine başladı
Kaydet
Artık fonlar söz sahibi! TikTok’un ABD’ye satışı tamamlandı
Artık fonlar söz sahibi! TikTok’un ABD’ye satışı tamamlandı
Kaydet
Yangın merdiveni yapımı kolaylaştırılıyor
Yangın merdiveni yapımı kolaylaştırılıyor
Kaydet