Pîr-i Türkistan'ı imtihana gelen müderris

Ahmed Yesevî hazretlerinin zamanında Mervezî nâmında bir müderris var idi. Onu imtihan etmek için maiyetiyle yola çıkar...

Ahmed Yesevî hazretleri, Türkistan'da yetişen büyük velîlerdendir. O, daha çok "Pîr-i Türkistan", "Hazret-i Türkistan" ve "Kul Hâce Ahmed" diye tanınır. 1194 (H.590) senesinde Yesi'de 126 yaşında vefât etti...

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Bu mübarek zatın zamanında Merv şehrinde Mervezî nâmında bir müderris var idi. Ahmed Yesevî hazretlerinin şöhreti, kerâmetleri her tarafa yayılıp, talebelerinin sayısı yüz bine yaklaşınca onu çekemeyenlerin uydurdukları sözlere o da inanmıştı. O mübarek zatı imtihân etmek, şüphesini gidermek niyetiyle, yanına dört yüz müşâvir ve kırk da müftü alarak yola çıktı. "Ben üç bin mesele ezberledim. Onu ve talebelerini tek tek imtihan ederim" diye düşünüyordu...

Bu sırada Ahmed Yesevî hazretleri hânegâhında bulunuyordu. Talebesi Muhammed Dânişmend'e;

"Bakar mısın, bize kimler geliyor?" buyurdu.

Mervezî'nin mâiyyetiyle, yanındakilerle birlikte hâfızasında üç bin mesele ile geldiğini bildirdi. Hâce hazretlerinin emri ile Muhammed Dânişmend, o üç bin meseleden binini, Mervezî'nin hâfızasından sildi. Sonra talebelerinden Süleymân Hakîm Atâ'ya aynı şekilde emretti. O da öyle yaptı. Mervezî, hâfızasında kalan bin mesele ile Yesi'ye geldi ve Hâce hazretlerine;

-Allah'ın kullarını doğru yoldan ayıran sen misin? dedi. Hâce, hiç kızmadı. Karşılık da vermedi.

-Şimdilik üç gün misâfirimiz ol! Ondan sonra görüşürüz, buyurdu...

Üç gün sonra bir kürsü kuruldu. Yesevî hazretleri, Hakîm Atâ'ya tekrar emredip, o bin meseleyi Mervezî'nin hâfızasından silmesini emretti. Hakîm Atâ, Allahü teâlâya duâ etti. Hafızasındaki son bin mesele de silindi...

Mervezî, kürsü üstünde bir şeyler konuşmak istedi. Fakat hâfızasında hiçbir meselenin bulunmadığını anladı... Nihâyet, defterini açıp oradan okumak istedi. Fakat defterindeki yazıların da silindiğini gördü...

O anda kusûrunu anlayan Mervezî, hemen tövbe etti. Talebeliğe kabûlü için yalvardı. Hem affedildi hem de talebeliğe kabul edildi. Bütün mâiyetiyle beş sene Yesi'de kaldı. Çok yüksek mertebelere, derecelere kavuştu.

Ahmed Yesevî hazretleri bunu, yanındakilerle berâber, insanlara Allahü teâlânın dînini doğru olarak anlatmak vazifesiyle Horasan'a gönderdi. Onlar da oraya gidip halkı irşâd edip aydınlattılar...

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Ahmed Yesevî hazretleri buyurdu ki: "Talebenin hocasına karşı riayet etmesi gerekli şeylerden biri, onun bütün sözlerinden ve işlerinden razı olmalı; ona itaatte ve teslimiyette çok titizlik göstermelidir."

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