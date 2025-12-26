Bu toprak yığını bu köşede ne kadar bekleyecek?

Feridun Ağabey, yaklaşık bir aydan beri Yenibosna’da Köknar Sokak'tan başlayıp 29 Ekim Caddesinde, Köknar Sokak'ta yolun solundan 29 Ekim Caddesi'nde ise yolun sağından olmak üzere yol boyu hendek açılıp bir kablo döşemesi faaliyeti sürdü ve hâlâ da sürüyor. Öncelikle tahminimiz güzel ve faydalı bir hizmet oluyor diye düşünüyorum. İlgililere, yetkililere teşekkür ediyorum. Ama bu işi yapanlar kimler, hangi firmanın çalışması; çalışmanın içeriği ne? Ne kadar sürede tamamlanması planlanıyor? Bunlarla ilgili eskiden böyle işlerde bir tabela olurdu kenarda köşede de olsa. İşin adı yazılırdı. Tarihi yazılırdı. Yapan firmanın ismi yazılırdı. Bir de “verdiğimiz geçici rahatsızlıktan dolayı özür dileriz” gibi bir nezaket cümlesi yazılırdı. Şimdi çok şükür bunlara gerek kalmadı! Soran da yok, merak eden de... Haklılar belki de tabela masrafına değmez!..

Yalnız size gönderdiğim fotoğrafa bir bakılır mı? Buraya bu açılan kanalları doldurmak amaçlı olsa gerek koca koca iki damper toprak getirilip dökülmüş. Ağabey, birincisi burası bir okul önü. Sabahları okula öğrenci getiren velilerin araçları, servis araçları, toplu taşıma otobüsleri ve diğer vatandaşların araçları bir araya gelince araç trafiğinin en yoğun olduğu nokta... İkincisi burada araçlar bu hâlde iken çocuğunu yaya getiren veliler, oradan metroya gitmek durumunda kalan yayaların nasıl gelip gideceği sanki hesap edilmemiş olmalı ki yaya yolu olduğu gibi kapalı... “E canım yaya da iki adım asfalttan yürüsün” denilmiş galiba. Bir üçüncüsü mevsim şartları yağış zamanı. Burası kaç gündür çamur çökek. Bu durum da ya hiç akla gelmedi ya da “vatandaş çamur çökek içinde de olsa sorun etmez, sonra ayakkabılarını yıkar” diye empati yapıldı galiba...

Bunlar da vatandaş olarak hiçbirimizi rahatsız etmiyor. Birkaç kimse kendi kendine “hay Allah bu ne ya?” diye kendine soruyor. İşin güzel yanı kendi sorusuna kendisi bile cevap vermeye tenezzül etmiyor.

Bu, işin güzel tarafı... Ben bunlara ilave olarak ve vatandaş olarak haddim olmadan sizin aracılığınızla bu firma yetkililerimize arz edeceğim. “Efendim bu topraklar bu kazılan hendeklere dökülmeyecekse vaktinden bu kadar önce niye getirilip buraya döküldü? Kaç zamandır bu toprak burada bekliyor, hendekler de toprak bekliyor. Kablo döşenen ve üzerine önce toprak sonra beton dökülmüş kısımlar asfalt bekliyor... Bu topraklar bir iki gün içinde serpilmeyecekse niye getirilip bu en işlek bölgeye döküldü? Sizin aracılığınızla buraya güzel bir şeyler yapan firma yetkililerimize bunlara bu ihaleyi veya işi veren kurum yetkililerimize sesleniyorum. Çok sağ olun gerçekten iyi bir şeyler yapıyorsunuz belli ama bu süreçte trafik keşmekeşimizi, yayalarımızı, okula giden çocuklarımızı ve metro istasyonuna gidip gelen bir semtin insanlarının hayatına yansıyan aksaklığı da hesap ederek bir an önce bizleri bu hâlden kurtarmak için birazcık acele edebilir misiniz? Saygılarımla...

Bir mahalle sakini

