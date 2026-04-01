Bursa’da 'hanedanlık' kurulmuş!..

Yolsuzluk operasyonları Bursa’ya uzandı... Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey dâhil 55 kişi gözaltına alındı. Bozbey, Nilüfer Belediye Başkanlığı döneminde karıştığı iddia edilen suçlarla itham ediliyor. Yıllardır Bozbey’in Nilüfer Belediye Başkanıyken rüşvet ve suç geliri iddiaları söylenirdi. Ancak Bursa Başsavcılığı’nın iddiası korkunç rakamları ortaya çıkardı!

Bursa’da sadece Mustafa Bozbey değil eşi, kızı, kardeşleri ve yakın çevresi de gözaltına alındı. Soruşturma dosyası, “aile üzerinden kurulan para ağı”nı gündeme getirdi. Dosya kapsamında çok sayıda imar yolsuzluğu, usulsüz emsal artışları ve bu artışlardan sağlanan rantlara dair tespitlerin olduğu ifade ediliyor.

Başsavcılık, Başkan Mustafa Bozbey için suç örgütü lideri diyor. MASAK tarafından yapılan araştırma sonucu yapılan tespitlerde 39 şahıs ve 7 şirketin üzerine kayıtlı suça konu edilen 213 taşınmaz ile 35 araç bulunduğu ve suça konu işlem hacminin toplam 15 milyar 951 milyon TL’yi bulduğu öğrenildi.

Savcılık kaynaklarına göre bu tablo bir tesadüf değil. Soruşturma dosyasına giren bilgi ve belgeler, iddia edilen yapının yalnızca belediye içi bir organizasyon değil, aile ve akraba ilişkileri üzerinden yürütülen bir rüşvet çarkı olduğunu gösterdi.

Soruşturmanın merkezinde Seres Gayrimenkul ve Verev İnşaat isimli iki şirket bulunuyor. Bu şirketlerin; Başkanın akrabaları adına kurulduğu, taşınmaz devirlerinde aktif kullanıldığı, gerçek ticari faaliyet göstermediği ve rüşvet gelirlerinin aktarımında “paravan” rolü üstlendiği kaydediliyor.

Özellikle Seres Gayrimenkul’ün başkanın halasının oğlu adına kayıtlı olması, kardeşinin adresinin şirketle aynı çıkması ve şirketin piyasada görünür bir faaliyetinin olmaması dikkat çekti.

Dosyada yer alan tespitlere göre para trafiği doğrudan aile bireylerine uzanıyor. Başkanın kızına, eşine, aile vakfına yapılan ödemeler, özel kalem müdürü üzerinden aktarılan milyonlar yapılan ilk tespitlerden sadece bazıları. Bulgular para akışının, paravan şirketler üzerinden aile bireylerine ulaştığını gösteriyor.

Soruşturmanın en çarpıcı başlıklarından birisi de Başkanın eşine alınan villa oldu. Yapılan tespitlere göre, paravan şirket hesaplarından yapılan para transferleriyle 2022 yılında Seden Bozbey adına villa satın alındı. Söz konusu villada başkan ve eşinin hâlen yaşadığı tespit edildi.

Sadece çekirdek aile değil… Paravan şirket yöneticileri, eski eş bağlantıları, belediye çalışanları ve iş insanları arasında kurulan karmaşık akrabalık ve ilişki ağı, soruşturmanın kapsamını genişletti. Verev şirketi yöneticilerinin de aileyle akrabalık bağlarının bulunması, “örgüt yapısı” iddialarını güçlendiren unsurlar arasında yer aldı...

Bursa’daki bu dosya, klasik bir yolsuzluk soruşturmasının ötesine geçerek, “aile temelli kurulan yolsuzluk çarkı” iddiasıyla Türkiye gündeminde ilk sıraya yerleşiyor. Evet ilk kez aile merkezli bir yolsuzluk sistemiyle karşı karşıyayız.

CHP’yi destekleyenler bu tabloya iyi baksın! Ortada beyanlar, MASAK raporları, belgeler var. Aklanan gelir iddiası var. CHP’liler, “Hükûmet bize operasyon çekiyor” diyemez. Ortada delilli bazı gerçekler var. Bunlara cevap vermek yerine “bize yargı eliyle ayar verilmeye çalışılıyor” demek nafile...

İfadeler ortaya çıktıkça, iddianame yazılınca tablo daha netleşecek. Bakalım CHP yönetimi buna ne diyecek? Gerçi bundan öncekilere ne dediler ki? Hiçbir şey...

