KGF kredisi mutlaka çıkmalı

Son bir haftadır medyada şöyle haberlere denk geliyorum. Mesela Denizli’den bir haber:

Uzun yıllardır birçok tanınmış markaya fason üretim sağlayan firma, yüzlerce kişiye istihdam sağlaması ve geniş üretim ağıyla Denizli ekonomisinde kritik bir yere sahipti...

Şirketin toplam borcunun yaklaşık 1 milyar 500 milyon TL seviyesinde olduğu, bu borcun 300 milyon TL’sinin bankalara ait olduğu belirtiliyor. Konkordato sürecinin sadece Çiçekçi Tekstil’i değil, ona üretim yapan atölyeleri ve tedarikçi firmaları da zor durumda bırakabileceği öngörülüyor. Özellikle de Uşak ilindeki tekstilcileri...

Bir diğer haber Bursa’dan:

Bursa’nın Gemlik ilçesinde 31 bin 540 metrekarelik alanda faaliyet gösteren, toplam 63 bin 910 metrekare alanda 9 deposu bulunan şirket son dönemde mali sorunlar yaşıyor. Bu nedenle Karataş Şirketler Grubu, bünyesindeki altı şirket için konkordato başvurusunda bulundu...

Bir örnek de memleketim Giresun’dan:

Şirket, elindeki değerli gayrimenkulleri satarak borç yükünü hafifletmek istiyor...

Her gün böyle haberler çıkıyor. Çünkü faizler yüzde 46. Bir iş adamı, sanayici 100 milyon liralık kredi kullansa 46 milyon TL faiz verecek. Bu kredi masraflarını da ekleyince işi zor. O yüzden şu anki dönemde özellikle üretici çok zor günler geçiriyor. Ham madde fiyatları, işçilik, personel giderleri, kiralar, vergi derken elde bir şey kalmıyor.

Hizmet sektörü daha iyi durumda. Ama tekstil, üretim, sanayi vb. alanlarda yatırım yapanlar, çok zor günler yaşıyor. Finansa erişemedikleri için sıkıntılı durumdalar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan dönüşü uçakta gazetecilere KGF kredisinden bahsetti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, imalatçı KOBİ'lerin yararlanabilmesi için 30 milyar liralık yeni destek paketini devreye alacak, kefalet limiti 25 milyar lira olacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, KGF aracılığıyla 17,5 milyar lirası işletme, 7,5 milyar lirası yatırım harcamalarında kullanılmak üzere toplam 25 milyar lira kefalet limitli destek paketini yürürlüğe alacaklarını bildirdi. Destek paketinin kefalet oranının yüzde 85 olacağı bilgisini veren Şimşek,dedi.

Bu kredinin hiç beklemeden çıkması şart. Üreticinin bu krediye ihtiyacı çok. Yoksa nefes alamayacak durumdalar. Şirketler ciddi zorlanıyorlar.

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar geçen hafta 100 büyük firmayı açıklarken ekonomik gelişmeleri de değerlendirdi. Yorgancılar, sanayicilerin motivasyonunu, dinamik üretkenliklerini kaybetme noktasında olduklarını belirterek,dedi.

Bu da ibretlik bir durum. Ege’de 100 firmanın 80’i zarar yazmış. Çanların çalması için yeterli. O bakımdan KGF ya da başka nasıl kredi varsa hepsi çıkmalı. Hem de hiç beklemeden.