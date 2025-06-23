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Film-fırıldak savaşları!

23 Haziran 2025 02:00 | Güncelleme :23 Haziran 2025 01:55
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, sene başında ABD'li bir YouTuber'a ilginç bir itirafta bulunmuştu. Rusya ile savaş başlayınca Rus yanlısı Belarus, Ukrayna'ya füze fırlatmıştı.
 
Zelenskiy'nin anlattığına göre, Belarus lideri Lukaşenko kendisini arayıp özür diliyor. "O füzeler benim topraklarımdan ateşlendi ama bunları biz değil Putin fırlattı" diyor.
 
Zelenskiy de 'Bu bir savaş' diye tepki gösterince Lukaşenko "Tamam, o zaman siz de misilleme yapın" diyor; "Mozyr Petrol Rafinerisini vurun. Bunun ne kadar önemli olduğunu biliyorsun."
 
ABD, dün İran'ın nükleer tesislerini vurarak İran-İsrail savaşına dâhil oldu. Ancak ABD medyası, İran'ın vurmadan önce 'uyarıldığını' yazdı. The Wall Street Journal'ın yazdığına göre; Trump yönetimi İran ile temasa geçerek "Size bir defaya mahsus saldıracağız" diye bilgi vermiş.
 
ABD'nin 'yok ettik, bitirdik' dediği nükleer tesisi İran'ın günler öncesinden boşalttığı açıklandı.
 
İki ülkenin geçmişte benzer tiyatro sahnelediklerini kendileri ifşa etmişti. Trump, "Halep kasabı" olarak bilinen İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesinden sonra İranlıların kendisini arayarak "İtibarımızı korumak için üslerinizi vurmamız lazım. Belli bir askerî üsse 18 füze fırlatacağız ama endişelenmeyin, füzeler üsse ulaşamayacak" dediğini söylemişti.
 
İran'ın geçen sene ekim ayındaki İsrail'e misilleme için fırlattığı yüzlerce füzenin ekserisi karavana gitmedi mi?
 
Eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinecad da "Biz Irak ve Afganistan’ın işgal edilmesi için ABD’ye yardım ettik" dememiş miydi?
 
Anlayacağınız göz önünde kanlı savaşlar yaşanırken, perde gerisinde acayip "film-fırıldak" dönüyor.

 

 

 

Fatih Altaylı'yı kahramanlaştırmayın!

 

 

Fatih Altaylı, müptezelin tekidir. Kırdığı ceviz kırkı geçmiştir.

 

Onu 'muhalif gazeteci' diye takdim ediyorlar. Muhalifliği iktidara, muhafazakârlara.

 

Kendisi yandaşlığın feriştahı, yalakalığın piridir. 28 Şubatçıların postal yalayıcılarından biridir.

 

Başörtülü öğrencelere aleni küfredecek, sokakta kılık kıyafet denetimine çıkacak kadar ileri gitmişliği vardır. O gün öyleydi de bugün farklı mı?

 

"İmamoğlu tutuklandıktan sonra 45 dakika ağladım" diyen bir ‘ekrem bacaklı’ya en güzel cevabı rahmetli Hasan Karakaya ve yıllar sonra Kemal Kılıçdaroğlu vermişti.

 

Ne demişti eski CHP lideri: "Merkepler adam olur, sen adam olmazsın. Doğan grubunda çalışırken Ciner'e küfreden, Ciner daha çok para verince oraya geçen, patronların satılık elemanı. Muhalifmiş. Gocuklu celep kaldırınca sopasını, sürüye katılmaya koşan besili bir koyundan farkın yok. Kalemin satılık. Ruhun satılık. Hatta küfür yuvası ağzın bile satılık."

 

Yönetici olduğu kanalda golf sopasıyla kadın çalışanı döven, görevini yapan polise küfreden, kendisini eleştiren hocayı üniversiteden attıran, davet etmediler diye yerli otomobilimizi karalayan adamdır Fatih Altaylı.

 

Gittiği yerlerden kovulunca YouTube'da kanal açtı. "Sırf İstanbul’da trafik sorununu artırmak için polis çevirmesi yapıyorlar" gibi ipe sapa gelmez dedikodularla takipçi devşirdi...

 

Geçen gün yine cumhurbaşkanı konulu bir anketle ilgili konuşurken, geçmişte milletin liderlerine hangi zulümleri yaptığını şecaat arz ederek anlattı. Savcı sözleri tehdit olarak algıladı ve Altaylı tutuklandı.

 

Fatih Altaylı'nın rezilliklerinden ve pespayeliğinden dolayı -Cem Küçük'ün deyimiyle- 'medeni ölü' olması gerekiyordu. Maalesef Türkiye'de hafiflik para ediyor. Altaylı bu tür çıkışlardan kazanıyor. Geçenlerde birisi onun ayda 2 milyon liraya yakın kazandığını söyledi...

 

İktidar da yanlış yapıyor. Altaylı gibi kimseler soruşturmalarla kahramanlaştırılıyor!.. Davalarla kendilerine âdeta paye veriliyor. Ekmeğine yağ sürülüyor.

 

Kaldı ki, bazı açıklamaları bu örnekte olduğu gibi fikir ve ifade özgürlüğü çerçevesinde değerlendirmek gerekiyor.

 

Nitekim Altaylı'dan daha ağır sözleri Müjdat Gezen, Metin Akpınar, Hayko Bağdat, Atilla Taş, Hasan Cemal gibi müzmin muhalifler söyledi. Hepsi de beraat etti.

 

 

Dünya yansa...

 

 

İsrail-İran savaşı başlayalı on gün oldu. Coğrafyamız yangın yeri. Ülke ateş çemberinden geçiyor. Savaşın içinde değiliz, ancak bölgesel riskler 'her şey olabilir' diyor.

 

Doğuda ve batıda dünyanın bütün ciddi gazeteleri Orta Doğu'yu manşetine taşıyor.

 

Savaşan taraflar her ne kadar kayıplarını gizlemeye ve basına sansür uygulamaya kalksa da korkunç video ve fotoğrafların yayılmasına engel olamıyorlar.

 

Savaş her zaman olduğu gibi CHP gazetelerinin umurunda değil. Candaşlar kendi küçük gündemlerinden çıkamıyorlar. "Dünya yansa umurunda değil" deyimi onların sayesinde gerçeğe dönüşmüş durumda.

 

Sözcü on günde savaşa dair sadece bir manşet attı. Dünya büyük bir sınavdan geçerken CHP gazetesinin büyüttüğü başlık şöyleydi: "Üniversite sınavları bu yıl kolay geçecek!"

 

Önünde kalkan oldukları İmamoğlu bile yaşananlara kayıtsız kalmayıp cezaevinden Orta Doğu'yu yorumlamaya kalktı, onlar başka âlemde geziyor.

 

Muhalefetin medyasının da ufku ve vizyonu bu kadar.

 

 

 

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