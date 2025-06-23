Film-fırıldak savaşları!

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, sene başında ABD'li bir YouTuber'a ilginç bir itirafta bulunmuştu. Rusya ile savaş başlayınca Rus yanlısı Belarus, Ukrayna'ya füze fırlatmıştı.

Zelenskiy'nin anlattığına göre, Belarus lideri Lukaşenko kendisini arayıp özür diliyor. "O füzeler benim topraklarımdan ateşlendi ama bunları biz değil Putin fırlattı" diyor.

Zelenskiy de 'Bu bir savaş' diye tepki gösterince Lukaşenko "Tamam, o zaman siz de misilleme yapın" diyor; "Mozyr Petrol Rafinerisini vurun. Bunun ne kadar önemli olduğunu biliyorsun."

ABD, dün İran'ın nükleer tesislerini vurarak İran-İsrail savaşına dâhil oldu. Ancak ABD medyası, İran'ın vurmadan önce 'uyarıldığını' yazdı. The Wall Street Journal'ın yazdığına göre; Trump yönetimi İran ile temasa geçerek "Size bir defaya mahsus saldıracağız" diye bilgi vermiş.

ABD'nin 'yok ettik, bitirdik' dediği nükleer tesisi İran'ın günler öncesinden boşalttığı açıklandı.

İki ülkenin geçmişte benzer tiyatro sahnelediklerini kendileri ifşa etmişti. Trump, "Halep kasabı" olarak bilinen İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesinden sonra İranlıların kendisini arayarak "İtibarımızı korumak için üslerinizi vurmamız lazım. Belli bir askerî üsse 18 füze fırlatacağız ama endişelenmeyin, füzeler üsse ulaşamayacak" dediğini söylemişti.

İran'ın geçen sene ekim ayındaki İsrail'e misilleme için fırlattığı yüzlerce füzenin ekserisi karavana gitmedi mi?

Eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinecad da "Biz Irak ve Afganistan’ın işgal edilmesi için ABD’ye yardım ettik" dememiş miydi?

Anlayacağınız göz önünde kanlı savaşlar yaşanırken, perde gerisinde acayip "film-fırıldak" dönüyor.

Fatih Altaylı'yı kahramanlaştırmayın!

Fatih Altaylı, müptezelin tekidir. Kırdığı ceviz kırkı geçmiştir.

Onudiye takdim ediyorlar. Muhalifliği iktidara, muhafazakârlara.

Kendisi yandaşlığın feriştahı, yalakalığın piridir. 28 Şubatçıların postal yalayıcılarından biridir.

Başörtülü öğrencelere aleni küfredecek, sokakta kılık kıyafet denetimine çıkacak kadar ileri gitmişliği vardır. O gün öyleydi de bugün farklı mı?

diyen birya en güzel cevabı rahmetli Hasan Karakaya ve yıllar sonra Kemal Kılıçdaroğlu vermişti.

Ne demişti eski CHP lideri:

Yönetici olduğu kanalda golf sopasıyla kadın çalışanı döven, görevini yapan polise küfreden, kendisini eleştiren hocayı üniversiteden attıran, davet etmediler diye yerli otomobilimizi karalayan adamdır Fatih Altaylı.

Gittiği yerlerden kovulunca YouTube'da kanal açtı.gibi ipe sapa gelmez dedikodularla takipçi devşirdi...

Geçen gün yine cumhurbaşkanı konulu bir anketle ilgili konuşurken, geçmişte milletin liderlerine hangi zulümleri yaptığını şecaat arz ederek anlattı. Savcı sözleri tehdit olarak algıladı ve Altaylı tutuklandı.

Fatih Altaylı'nın rezilliklerinden ve pespayeliğinden dolayı -Cem Küçük'ün deyimiyle-olması gerekiyordu. Maalesef Türkiye'de hafiflik para ediyor. Altaylı bu tür çıkışlardan kazanıyor. Geçenlerde birisi onun ayda 2 milyon liraya yakın kazandığını söyledi...

İktidar da yanlış yapıyor.Davalarla kendilerine âdeta paye veriliyor. Ekmeğine yağ sürülüyor.

Kaldı ki, bazı açıklamaları bu örnekte olduğu gibi fikir ve ifade özgürlüğü çerçevesinde değerlendirmek gerekiyor.

Nitekim Altaylı'dan daha ağır sözlerigibi müzmin muhalifler söyledi. Hepsi de beraat etti.

Dünya yansa...

İsrail-İran savaşı başlayalı on gün oldu. Coğrafyamız yangın yeri. Ülke ateş çemberinden geçiyor. Savaşın içinde değiliz, ancak bölgesel risklerdiyor.

Doğuda ve batıda dünyanın bütün ciddi gazeteleri Orta Doğu'yu manşetine taşıyor.

Savaşan taraflar her ne kadar kayıplarını gizlemeye ve basına sansür uygulamaya kalksa da korkunç video ve fotoğrafların yayılmasına engel olamıyorlar.

Savaş her zaman olduğu gibi CHP gazetelerinin umurunda değil. Candaşlar kendi küçük gündemlerinden çıkamıyorlar.deyimi onların sayesinde gerçeğe dönüşmüş durumda.

Sözcü on günde savaşa dair sadece bir manşet attı. Dünya büyük bir sınavdan geçerken CHP gazetesinin büyüttüğü başlık şöyleydi:

Önünde kalkan oldukları İmamoğlu bile yaşananlara kayıtsız kalmayıp cezaevinden Orta Doğu'yu yorumlamaya kalktı, onlar başka âlemde geziyor.

Muhalefetin medyasının da ufku ve vizyonu bu kadar.