Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR YAŞAM RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Abonelik
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play

Notlar...

Halime Gürbüz
Halime Gürbüz halime.gurbuz@tg.com.tr
Dinle
Kaydet
Türkiye Gazetesi
Notlar...
0:00 0:00
1x
a- | +A

Yaşamak için güçlü olmak,
Güçlü olmak için sabırlı olmak,
Sabırlı olmak için iyimser olmak lazım...
Gerçek iyimser, problemlerin farkındadır ama çözümleri de bilir...
Zorlukları görür ama üstesinden gelineceğine de inanır...
Olumsuzlukları yakalar ama olumlulukları da vurgular...
En kötüye açıktır ama en iyiyi de bekler...
Şikâyet etmek için sebebi vardır ama gülümsemeyi seçer...
***
Albert Einstein diyor ki:
"Hayat iki şekilde yaşanır.
Ya hiç harikuladelik yokmuş gibi, ya da her şey birer harikaymış gibi..."
"Ya yaşadığın her kötü olaya oturup üzülür, kendine yazık edersin.
Ya da yaşadıklarından öğrenmen gerekeni öğrenir, yoluna devam edersin."
***
Cicero’ya yaşlılığında sorulmuş: “Üstat, yeniden gençliğe dönmek ister miydiniz?"
Verdiği cevap şu olmuş:
“Yarışı birinci bitiren bir at, neden bir daha başlangıç çizgisine dönmek istesin ki!..”
Ben her zaman yaşlılar gibi olgun düşünen gençlere, gençler gibi neşeli olan yaşlılara hayranımdır.
Zaten neşeli olanlar hiçbir zaman yaşlanmazlar.
Gençlik; bir hayat devresi değil, bir akıl hâlidir.
Yıllar cildi buruşturabilir, ancak heyecanların bitişiyle ruh buruşur.
İnsan kendine olan güveni kadar genç,
Kuşkusu kadar yaşlı, cesareti kadar genç,
Korkuları kadar yaşlı, umudu kadar genç, bezginliği kadar yaşlıdır…
Hiç kimse fazla yaşamış olmakla yaşlanmaz.
İnsanları yaşlandıran, ideallerinin bitmesidir.
Kalbi sevdikçe,
Neşe duydukça,
Güzellikleri fark ettikçe,
Beyni yeni şeyler keşfettikçe, herkes gençtir!..
İnsanlar yaşadıkça yaşlandıklarını sanırlar,
Hâlbuki yaşamadıkça yaşlanırlar…
İnsan;
Yaşlı olmaya karar verdiği gün yaşlanır!..

Ninem diyor ki; Söyleyenden dinleyen arif gerek.

Halime Gürbüz'ün önceki yazıları...

YAZARIN SON YAZILARI
Tüm Yazıları
GÜNÜN YAZARLARI
ÖNE ÇIKANLAR
Piyasalarda Grönland fırtınası! Altın ve gümüş rekor kırdı
Piyasalarda Grönland fırtınası! Altın ve gümüş rekor kırdı
Kaydet
İletişim Başkanı Duran'dan Suriye uyarısı: Dezenformasyona itibar etmeyin
İletişim Başkanı Duran'dan Suriye uyarısı: Dezenformasyona itibar etmeyin
Kaydet
Ekonomide 2026 için güven artıyor: Not artışı beklentisi güçlendi
Ekonomide 2026 için güven artıyor: Not artışı beklentisi güçlendi
Kaydet