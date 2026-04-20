Tekke’nin yüzü gülmedi

Hasan Sariçiçek
Hasan Sariçiçek
Tekke'nin yüzü gülmedi
Fenerbahçe’nin şok Rizespor beraberliği şampiyonluk yarışı adına Trabzonspor için altın tepside sunulan büyük fırsattı. Bordo mavililer bu fırsatı kaçıramazdı, kaçırmamalıydı ama uzatmada galibiyeti kaçırdı Karadeniz ekibi…

Mustafa Eskihallaç’ın o jet hızındaki rakip eksilten muazzam atağı ve Augusto’nun bitirici vuruşuyla Trabzonspor öne geçti…

“Sıkıcı bir maçtı” demek istemiyorum ama ligin formda iki takımı da dün ilk yarıda alabildiğine kontrollüydü; birbiri tartan iki boksör gibi. Hâliyle tempo düşük, pozisyon sayısı azdı.

Muçi olmayınca…

Folcarelli ve Muçi’nin yokluğu bu bölümde o kadar belliydi ki orta sahada, Başakşehir savunmasını zorlayacak hız, tempo ve geçiş oyundan uzaktı, Trabzonspor.

Sağ kanatta Oulai’nin ortasına Onuachu yükselse de sonuç alamadı. Kanatlarda Zubkov ve Nwakaeme beklenen etkiden uzaktı. Oyunu açamadılar. İlerisi için bu bölgeye takviye şart.

Bravo Nuri Hoca

Avrupa kupalarına katılma yolunda kritik virajdaki Başakşehir daha istekli görünen taraftı. Yusuf Sarı’nın hazırladığı Onur, Bertuğ, Brnic ve Kazımcan’ın değerlendiremediği heyecan uyandıran birkaç pozisyon dışında maçta kayda değer tek şey Trabzonspor savunmasında takımını rahatlatan Savic’in kritik müdahaleleriydi. Ancak maç bitmeden bitmiyor işte… Uzatma dakikalarında Selke son sözü söyledi ve Trabzonspor iki gün önce Fenerbahçe’nin uğradığı hayal kırıklığını yaşadı…

Maçın adamı: Mustafa Eskihallaç

Hasan Sarıçiçek'in önceki yazıları...

YAZARIN SON YAZILARI
Tüm Yazıları
GÜNÜN YAZARLARI