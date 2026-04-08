Dünyada ve âhirette, rahat ve huzura kavuşmak için...

Önce Müslüman olmak lâzımdır. Sonra ilim ve ihlas sahibi olmalıdır. Her gün kalp ile tevbe etmek ve bu tevbeyi söylemek lâzımdır.

Kendimize karşı vazifelerimizin başında, önce iman etmek ve böylece dünya ve âhiret saâdetine kavuşmak için Müslüman olmak gelir. Her insanın, dünyada ve âhirette, rahat ve huzura kavuşması için, üç şeyi yapması lâzımdır:

1- Önce Müslüman olmak lâzımdır. Bir kerre (Lâ ilâhe illallah. Muhammedün resûlullah) diyen Müslüman olur. Müslüman olduğunu tanıdıklara ve meleklere bildirmek için de, (Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlüh) demelidir.

2- Sonra ilim ve ihlas sahibi olmalıdır. Bütün işlerimizi Rabbimizin istediği gibi yapmalı, kendimizi beğenmek ve gösterişten uzak durmalıdır. Onun emir ve yasaklarını öğrenmeli ve her işimizi ilme uygun yapmalıdır.

İlim ile yapılan az bir amel-iş, ilimsiz yapılan çok amelden daha kıymetli ve üstündür. Çünkü ilim, ibadetin sıhhatli olmasını ve ihlasla yapılmasını sağlar; amelsiz ilim vebal, ilimsiz amel ise sapıklıktır. Bilgi ile yapılan az bir iş, eksik bilgiyle yapılan büyük işlerden daha değerlidir.

Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

(İlim, İslâmın hayatı, imanın direğidir.)

(İlim, benim ve diğer Peygamberlerin mirasıdır. Bana mirasçı olan da, Cennette benimle beraber olur.)

3- Kalbi temizlemek ve dünyada ve âhırette saâdete kavuşmak ve dertlerden, belâlardan, hastalıktan, düşman şerrinden ve sihir, büyü ve cin çarpmasından kurtulmak, nimetlere kavuşmak için, her Müslümanın, her gün kalp ile tevbe etmesi ve bu tevbeyi söylemesi lâzımdır. Bunu söylemeye (istiğfâr) denir. Çok istigfâr okumalıdır. İstigfâr, (Estağfirullah min külli mâ kerihallah) veya kısaca (Estağfirullah) demektir.

Dinimizin emir ve yasaklarına uyanın duaları muhakkak kabul olur. İstiğfârı ve bütün duaları, mânâsını düşünmeden, temiz kalp ile söylemezse, yalnız ağız ile söylerse, hiç faydası olmaz. İstiğfârı ağız ile üç kere söyleyince, temiz kalp ile de söylemeye başlar. Günâh işlemekle kararmış olan kalbin söylemesi için, ağız ile çok söylemek lâzımdır.

Harâm lokma yiyenin ve namaz kılmayanın kalbi simsiyâh olur. Böyle kalplerin söylemeye başlaması için, istiğfâr duasını üç kerre okumak ve sonra (67) kere istigfâr söylemek, yani (Estağfirullah) demek lâzımdır. Bakara sûresi 222. âyetinde, (Şüphesiz Allah, çokça tevbe edenleri ve temizlenenleri sever) buyurulmaktadır.

Tevbe; günahı işlediğine pişman olmak, günah işlemekten hemen vazgeçmek ve bir daha yapmamaya karar vermek ve affetmesi için Allahü teâlâya yalvarmaktır. Bu dört şeyden biri noksan olan tevbe kabul olmaz ve günahı affedilmez. Tevbeden sonra günahı tekrar yaparsa, tevbesi bozulmaz, yeniden günaha girer. Bunun için, ayrıca tevbe etmesi lâzım olur. Hakîki tevbesi yapılan günâh, muhakkak af olur. Tevbe yapılmayan günah için, Allahü teâlâ, dilerse affeder, dilerse azap eder. [Hak Sözün Vesikaları 125]

Hasan Yavaş'ın önceki yazıları...