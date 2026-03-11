Ramazan ayının her günü ve gecesi mübarektir

Mübarek; bereketli, hayırlı, faydası bol, feyizli demektir. Bütün mübarek günleri ve geceleri ihyâ etmeli ve bunlara saygı göstermelidir.

İdrâkiyle müşerref olduğumuz Ramazan-ı şerîf ayının her günü ve gecesi mübarektir.

Mübarek; bereketli, hayırlı, faydası bol, feyizli demektir. Bütün mübarek günleri ve geceleri ihyâ etmeli ve bunlara saygı göstermelidir. Saygı göstermek, günâh işlememekle olur. Bu günlerde ve gecelerde kazâ namazları kılmalı, Kur’ân-ı kerîm okumalı, dua ve tövbe etmeli, Sevgili Peygamberimize salât u selâm getirmeli, sadaka vermeli, Müslümanları sevindirmeli, bunların sevaplarını ölülere de göndermelidir.

Mübarek ve kıymetli insanların başında, Peygamberler ve onların Sahâbeleri ile sıddîklar, şehîdler, diğer bütün âlimler ve velîler gelmektedir. Hepsinin başında da, gelmiş ve geçmiş bütün mahlûkâtın (Meleklerin, insanların ve cinnîlerin) en üstünü, hiç şüphe yok ki, sevgili Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâm bulunmaktadır.

Mübarek olarak sıfatlanan ve İslâm dininin kıymet verdiği on gece vardır ki, bunlar; muharrem ayının ilk gecesi olan Hicrî yılbaşı, Aşûre, Mevlid, Regâib, Mirâc, Berât, Kadir, Ramazan Bayramı, Arefe ve Kurban Bayramı geceleridir. Her cuma günü ve gecesi de mübarektir

Mübarek ayların başında ise, "onbir ayın sultanı" Ramazan-ı şerîf gelmektedir. Halkımız, (receb, şabân ve ramazân) aylarına, "mübarek üç aylar" demektedir.

Zün­nûn-i Mıs­rî haz­ret­le­ri de bu­yur­du ki: “Re­cep to­hum ek­me, şa­ban su­la­ma, ra­ma­zan ise ha­sat ayı­dır.”

Peygamber Efendimiz, Ramazân-ı şerîfin faziletini, üstünlüğünü şöyle haber veriyor:

(Ramazân ayı mübarek bir aydır. Allahü teâlâ, size ramazan orucunu farz kıldı. O ayda rahmet kapıları açılır, Cehennem kapıları kapanır, şeytanlar bağlanır. O ayda bir gece vardır ki, bin aydan daha kıymetlidir. O gecenin [Kadir gecesinin] hayrından mahrum kalan, her hayırdan mahrum kalmış sayılır.) [Nesâî]

(Ramazân bereket ayıdır. Allah bu ayda, günahları bağışlar, duaları kabul eder.) [Taberânî]

(Farz namâz, sonraki namaza kadar; cuma, sonraki cumaya kadar; ramazan ayı da, sonraki ramazana kadar olan günâhlara keffâret olur.) [Taberânî]

İmam-ı Rabbanî hazretleri bir mektubunda buyuruyor ki:

"Ramazan-ı şerîf ayının Kur’ân-ı kerîm ile bağlılığı olduğu için, bu ay da bütün hayırları ve bereketleri kendinde toplamıştır. Bütün bir yıl içinde herhangi bir yoldan herhangi bir kimseye gelen bütün hayırlar ve bereketler, bu çok kıymetli ayın bereketleri denizinden bir damla gibidir. Bir kimse bu ayda kendini toparlarsa, bütün yılı iyi olarak geçer. Bu ayı kötülükle geçirirse, bütün senesi kötü geçer. Ramazan-ı mübarek ayı bir kimseden râzı olursa, o kimseye müjdeler olsun. Bir kimseye gücenirse, bereketlerinden ve hayırlarından pay almazsa, o kimseye yazıklar olsun!"

