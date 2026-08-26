Saadetimize sebep olan şeyler

“Dört şey saâdettendir: Sâliha bir kadın (iyi bir eş), geniş bir mesken, iyi bir komşu ve rahat bir binek."

Sevgili Peygamberimiz bir hadîs-i şerîfinde şöyle buyurdular: “Dört şey saâdettendir: Sâliha bir kadın (iyi bir eş), geniş bir mesken, iyi bir komşu ve rahat bir binek. Dört şey de şekavettendir (bedbahtlık sebeplerindendir): Kötü komşu, kötü kadın (kötü eş), dar mesken ve kötü binek.” [Ahmed bin Hanbel’in Müsned’inde ve İbn Hibbân]

1. Sâliha kadın: Hadis-i şerifte önce sâliha eşin zikredilmesi dikkat çekicidir. Çünkü insanın evindeki huzuru, büyük ölçüde eşler arasındaki güzel geçime bağlıdır. Sâliha eş; Allah’ın emirlerine riayet eden, eşine karşı sâdık ve güvenilir olan, namusunu ve aile sırlarını koruyan, israf ve gereksiz harcamadan kaçınan, evin huzuruna vesile olan, çocukların terbiyesine önem veren kimsedir... Aile huzuru karşılıklıdır. Sâlih bir koca da kadın için büyük bir saadet vesilesidir.

2. Geniş mesken: Hadis-i şerifte geçen “el-meskenü’l-vâsi”, sadece çok büyük ve gösterişli bir ev demek değildir. İhtiyaca cevap veren, içinde yaşayanların rahat ettiği ve mahremiyetlerini koruyabildiği mesken demektir. Ev darlığı; Aile fertlerinin birbirini rahatsız etmesine, mahremiyetin azalmasına, sürekli sıkıntı ve gerginliğe sebep olabilir.

Bununla beraber hadis-i şerifin maksadı, büyük ve lüks ev sahibi olmayı dinî bir üstünlük ölçüsü saymak değildir. İmkân nispetinde, ailenin ihtiyacını karşılayan ve huzur sağlayan bir mesken saâdet sebeplerindendir. Nice küçük evler vardır ki içi huzurla doludur; nice büyük evler de vardır ki huzursuzdur.

3. İyi komşu: İnsan evini seçerken aslında komşusunu da seçmiş olur. Hadis-i şerifin iyi komşuyu saâdet sebepleri arasında sayması, komşuluğun İslâm’daki büyük önemini göstermektedir. İyi komşu; rahatsızlık vermez, sıkıntılı zamanda yardımcı olur, komşusunun ayıbını araştırmaz ve yaymaz, sevinç ve üzüntüsünü paylaşır, malına, canına ve namusuna karşı güven verir. Kötü komşu ise insanın hayatını devamlı sıkıntıya çevirebilir...

4. Rahat ve uygun binek: Hadis-i şerifte geçen “el-merkebü’l-henî”, insanı rahatça taşıyan, devamlı eziyet ve sıkıntı vermeyen binektir. Resûlullah (sallallahü aleyhi ve selle) devrinde bu; deve, at ve katır gibi bineklerdi. Günümüzde ise bu hükmün kapsamına: otomobil, uygun toplu taşıma imkânı, iş ve günlük ihtiyaçlar için kullanılan ulaşım vasıtaları da girebilir. Burada da ölçü lüks değil, fayda ve rahatlıktır.

Bedbahtlığın sebebi de 4 şeydir:

Hadis-i şerifin ikinci kısmında bu nimetlerin zıddı şöyle zikredilmiştir:

1. Kötü komşu: Sürekli eziyet eden, huzuru bozan ve kişiye güven vermeyen komşu. 2. Kötü eş: Aile huzurunu bozan, sadakat ve güveni zedeleyen, dinî ve ahlâkî görevlerine önem vermeyen eş. 3. Dar mesken: Aile fertlerinin ihtiyacını karşılamayacak derecede sıkıntı veren, mahremiyeti ve huzuru bozan mesken. 4. Kötü binek: İnsanı yolda bırakan, devamlı eziyet veren veya ihtiyacını karşılamayan ulaşım vasıtası.

Bu hadîs-i şerîf, saadetin yalnız para ve servetten ibaret olmadığını öğretmektedir. Kısaca saâdet, yalnız çok şeye sahip olmak değil; sahip olunan nimetlerin insanın hayatına huzur getirmesidir.

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