Aile hayatında saadetin "5 S" formülü...

Sevgi gönülleri birleştirir, saygı şahsiyetleri korur, sabır sıkıntıları hafifletir, sebat yuvayı ayakta tutar, sadakat ise güveni devam ettirir...

Evlilik, İslâm’ın büyük önem verdiği, yalnız iki insanı değil, aileyi ve dolayısıyla toplumu ilgilendiren mukaddes bir müessesedir. Kur’ân-ı kerîm, eşler arasındaki ilişkinin temelinde huzur, sevgi ve merhametin bulunduğunu bildirir: “Kendileriyle huzur bulasınız diye sizin için kendi nefislerinizden eşler yaratması ve aranıza sevgi ve rahmet koyması O’nun âyetlerindendir.” (Rûm, 30/21) Evlilik hayatının sağlam temeller üzerinde devam edebilmesi için "Beş S" olarak ifade edilebilecek beş önemli esas vardır. Bunlar: Sevgi, saygı, sabır, sebat ve sadakattir...

Birincisi sevgidir. Sevgi, evliliğin sıcaklığı ve ruhudur. Ancak gerçek sevgi, yalnız güzel günlerde ortaya çıkan geçici bir heyecan değildir. Eşinin kusurlarını örtebilmek, hastalıkta ve darlıkta yanında bulunmak, onun sevincini ve üzüntüsünü paylaşmaktır. Sevgi, güzel bir söz, tatlı bir tebessüm ve küçük bir iyilikle canlı tutulur. Nitekim Resûlullah (sallallahü aleyhi ve sellem), aile fertlerine karşı en hayırlı kimsenin, ailesine karşı en hayırlı olan kimse olduğunu bildirmiştir.

İkincisi saygıdır. Sevgi kalbin bağı ise saygı evliliğin direğidir. Eşler birbirlerinin şahsiyetini, düşüncesini ve meşru haklarını korumalıdır. Özellikle tartışma anında kırıcı sözlerden, hakaretten ve küçümsemeden uzak durulmalıdır. Saygının bulunduğu yerde anlaşmazlıklar dahi daha kolay çözülebilir.

Üçüncüsü sabırdır. İki ayrı insanın aynı hayatı paylaşması, zaman zaman farklı düşünce ve alışkanlıklardan kaynaklanan zorlukları beraberinde getirir. Bu sebeple evlilikte sabır, vazgeçilmez bir fazilettir. Sabır; haksızlığa boyun eğmek değil, öfkeye kapılmadan, hikmet ve adaletle çözüm aramaktır...

Dördüncüsü sebattır. Sebat, evliliği geçici bir ortaklık değil, korunması gereken ciddi bir ahit olarak görmektir. Her zorlukta ayrılığı düşünmek yerine, meşru ve doğru yollarla problemi çözmeye çalışmaktır. Hastalıkta, maddî darlıkta ve hayatın diğer imtihanlarında birbirinin yanında durmak, sebatın en güzel örneğidir. Zira sağlam aileler, yalnız mutluluk günlerinde değil, sıkıntılı günlerde de birbirine omuz veren eşlerle ayakta kalır.

Beşincisi sadakattir. Sadakat, eşe karşı güvenilir ve vefalı olmaktır. Sadece evlilik bağını dışarıya karşı korumak değil, eşinin yokluğunda da onun namusunu, malını, şerefini ve aile sırlarını muhafaza etmektir. Güvenin kaybolduğu yerde sevgi ve huzurun uzun süre yaşaması zordur. Sadakat ise eşlerin gönüllerini birbirine bağlayan en güçlü bağlardan biridir.

Netice olarak evlilikte saadet, yalnız maddî imkânlarla kurulmaz. Sevgi gönülleri birleştirir, saygı şahsiyetleri korur, sabır sıkıntıları hafifletir, sebat yuvayı ayakta tutar, sadakat ise güveni devam ettirir... Rabbimiz bütün ailelerimize sevgi, saygı, sabır, sebat ve sadakat içinde huzurlu yuvalar nasip eylesin. Âmin...

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