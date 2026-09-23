Sağlam aile kurmanın ilk adımı: Doğru bir eş

Doğru eş seçmek, kusursuz insan aramak demek değildir. Dört dörtlük bir talip bulmak çok zordur. Kusursuz eş arayan eşsiz kalır.

Aile yuvası, yalnızca iki insanın aynı çatı altında yaşamaya karar vermesi değildir. Evlilik; huzuru, sorumluluğu, fedakârlığı ve bir ömrü paylaşma iradesidir. Bu sebeple eş seçimi, hayatın en önemli kararlarından biridir. Yanlış bir tercihin evlilik başladıktan sonra düzeltilmesi zordur; kötü huylu bir kimsenin evlendikten sonra değişeceğini düşünmek de güvenilir bir ölçü değildir.

Eş seçiminde yalnız dış görünüşe, maddi imkânlara veya geçici duygulara göre hareket etmemelidir. Öncelikle kişinin dinimizin bildirdiği ahlâka sahip olup olmadığına bakmalıdır. Güzel ahlâk; aile fertleriyle iyi geçinmeyi, sorumluluklarını yerine getirmeyi, sıkıntılara sabretmeyi, güler yüzlü ve tatlı dilli olmayı gerektirir. Evlilikte huzuru sağlayacak temel vasıflar da doğruluk, güvenilirlik, merhamet, sabır ve karşılıklı anlayıştır.

Evlenecek kişinin dinî yaşayışı, namaza karşı tutumu, huyu, mizacı, geçimini sağlayabilecek durumda olup olmadığı ve ailesine karşı davranışları araştırılmalıdır. Bu hususlar, gençlerin kısa bir görüşmesine bırakılmamalı; aileler ve güvenilir kimseler tarafından önceden sorulup öğrenilmelidir. “Evlendikten sonra düzelir” düşüncesiyle hareket etmek doğru değildir. Çünkü "flört" döneminde insanlar kusurlarını gizleyebilir, nazik ve uysal görünmeye çalışabilir. Gerçek huyların evlilikten sonra ortaya çıkması mümkündür.

Bu önemli kararda sâlih ana babanın tavsiyesine değer vermelidir. Ana baba, evlenecek kişiye yalnız duygularla değil, hayat tecrübesiyle bakar. Bununla birlikte gerekli vasıflar bulunduğu hâlde sırf maddi menfaatler yüzünden gençlerin evliliğine engel olmamalıdır.

Doğru eş seçmek, kusursuz insan aramak demek değildir. Dört dörtlük bir talip bulmak çok zordur. Aranan önemli vasıfların çoğu bulunuyorsa karar vermek için bu yeterli sayılabilir. Gereğinden fazla ince eleyip sık dokuyan kimse evliliği sürekli erteleyebilir. Kusursuz eş arayan eşsiz kalır.

Eş seçimi sağlam bir yuvanın başlangıcıdır; yuvayı devam ettiren ise güzel ahlâk ve iyi geçinmektir. Aklı olan eşler birbirini üzmemeli, güler yüzlü ve tatlı dilli olmaya çalışmalıdır. Çünkü hayat arkadaşını incitmenin zararı zamanla yine ailenin tamamına döner. Sağlam aileler, dinî ve ahlâki ölçüler gözetilerek verilen bilinçli kararlarla kurulur.

(İslâm Ahlâkı) kitabında diyor ki:

“Aklı olanların, iyiyi kötüden tefrîk edebilenlerin, bu dinden elde edilmiş olan ahlâk kitaplarını okuyarak, öğrenerek ve işlerini buna göre tanzîm ederek, dünyâda ve âhirette rahata ve huzûra, saâdete, kurtuluşa kavuşması ve böylece âile ve cemiyet hayâtının düzenine yardım etmiş olması lâzımdır.”

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