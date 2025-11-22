BES’te fırsatlar, değişiklikler avantajlar

BES/Bireysel Emeklilik Sistemi ülkemizde gittikçe gelişerek büyümektedir. Şiddetli bir şekilde tasarrufa ihtiyaç duyan ekonomimiz âdeta "tasarruf can simidi" fonksiyonunu ifa ediyor.

Vatandaşlar açısından BES’in faydaları çok daha fazladır. Bilinçli bir şekilde BES yatırımını yönetenler işin sonunda yüklü miktarda toplu para kazanmaktadır. Zira BES’te yapılan vergi kesintileri mevduat ve diğer para fonlarına göre daha düşüktür.

Diğer yandan %30 devlet katkısı büyük avantaj sağlamaktadır. Hele ki son yıllarda BES fonunu altın, gümüş ve diğer değerli metallerde tutanlar hem ons bazında hem de fon kârıyla büyük kazançlar elde ettiler.

BES ile ilgili son yıllarda önemli değişiklikler yapıldı. Artık BES bozulmadan belirli hâllerde para çekmek mümkün.

Son olarak hâlen TBMM’de işlem gören Torba Kanunla devlet katkısını %50’ye kadar artırmaya ya da sıfıra kadar düşürmeye yetki verilmesi söz konusu…

Gelin tüm yönleriyle BES’i masaya yatıralım…

YILLIK LİMİTİ DOLDUR, DEVLET KATKISININ TAMAMINI KAÇIRMA!

Devlet katkısı üst limiti her sene değişmektedir. 2025 yılı içerisinde devlet katkısı üst limit olan 93.619,80 TL’dir.

Bu rakamın tamamını kesenize koymanız için bu yıl en az 312.066 TL katkı payı ödemeniz elzem. Örneğin yatırdığınız 10 bin TL, kâr ve getiri hariç sadece devlet katkısıyla 13 bin TL oluyor.

Hesaplarınızı kontrol edin. İmkânınız varsa yıl sonuna kadar eksik kalan kısmı ara ödeme ile tamamlayabilirsiniz. Neticede kazancınız yaklaşık 93 bin 620 TL.

Önümüzdeki sene bu miktar daha da artacaktır. Hem asgari ücret kaynaklı artış hem de tasarrufu artırmak isteyen hükûmet yeni yasal değişiklikle %30’luk oranı %50’ye kadar yükseltebilir. Zira devlet katkısı 2022 yılına kadar %25 iken %30’a çıkarılmıştı.

BES’TE 2023 DEVRİMİNDEN HABERİNİZ VAR MI?

Çoğu kimse bilmiyor. BES’te para çekememe sorununu hükûmet 2023 yılında kaldırdı.

Şimdi “Paranı Çek, Hayallerini Gerçekleştir, Yine de Emekliliğini Kaybetme!” dönemi. BES’ten erken çıkmadan paranızı almanız mümkün!

Hayatınızın dönüm noktalarında birikimlerinizin yarısını nakde çevirebileceksiniz. İşte para çekme kuralları:

“Evlilik Parası” resmîleşti! Düğün masrafı artık BES’ten! Evlendin mi?

En az 5 yıldır BES’teysen → birikiminin %50’sine kadar nakit çekebiliyorsun.

Tek şart: Nikâhı 2 ay önce veya 2 ay sonra kıymış olmak ve e-Devlet’ten nüfus kayıt örneğini göstermek.

Bir kez kullan, bir daha yok! (Boşanırsan tekrar evlenirsen yine yok, dikkat!)

BES ile ev hayalinize katkıda bulanabilirsiniz!

İlk kez ev alacaklar için müthiş fırsat:

En az 5 yıldır sistemde ol, birikiminin yarısına kadar para çek,

Tapuda adının en az %50 geçtiğini göster. 2 ay önce veya sonra tapu almışsan geçerli. Kirada oturanlar için bulunmaz nimet!

Çocuğun üniversiteyi kazandı mı?

BES’ten! 21 yaşını doldurmamış çocuğun örgün lisans programına kayıtlıysa → senin BES’inden bir defaya mahsus %50’ye kadar çekebilirsin.

Harç, yurt, kitap… masraflarını bu sayede karşılayabilirsiniz.

Deprem oldu, sel bastı?

Devlet “Dur” dedi, hemen paranı al! Genel hayata etkili afet bölgesinde yaşıyorsan ve zarar gördüysen → afetten sonraki 6 ay içinde birikiminin %50’sini anında çekebiliyorsun. Bu sefer “en az 5 yıl” şartı bile yok!

Diğer yandan katılımcı, kısmen ödeme alma hakkını, kısmen ödeme tarihinden itibaren 3 yıl içinde; emeklilik, vefat veya maluliyet hâlleri hariç, kısmen ödemeye konu sözleşmesini sistemden çıkış işlemi ile sonlandırmayacağına dair taahhüt vermek şartıyla kullanabilecektir. Bu kapsamda yapılacak başvurularda ise bu süre 4 yıl olarak uygulanacaktır.

Özetle “BES’te para kilitli” devri çoktan bitti! Parayı; Evleneceksin → çek, Ev alacaksın → çek, Çocuğun okuyacak → çek, Başına bir iş geldi → yine çek…

Ama yine de emekliliğinden vazgeçme!

Önümüzdeki dönemlerde BES hem devlet katkısı hem de vatandaşların diğer talepleri yönünden daha da cazip hâle gelebilecek…

