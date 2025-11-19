Asgari ücret: Yine açlık sınırının altında mı kalacak?

19 Kasım 2025, Ankara… Yılbaşına daha 1,5 ay var, ama milyonlarca asgari ücretli için yeni yıl heyecanı değil, derin bir endişe hâkim. Hayat pahalılığı altında ay sonunu getirmeye çalışan işçiler, cebindeki son kuruşu sayıyor.

18 yaşındaki bekâr işçi ile aynı asgari ücreti alan evli ve çocuklu asgari ücretlilerin durumu ise daha vahim…

Beyaz yakalılar, mavi yakalılar, herkes aynı soruyu soruyor: "Asgari ücret ne kadar olacak?"

Bu rakam sadece bir maaş değil; işsizlik ödenekleri, istirahat parası, sosyal yardımlar, doğum-askerlik borçlanmaları, cezalar, maliyetler... Kısacası, ülkenin ekonomik nabzı burada atıyor.

Tabii asgari ücret artışını işçinin cebine girmeden el koymayı bekleyen vicdansız fırsatçıları da unutmamak lazım.

Peki, enflasyon canavarı karşısında bu nabız ne kadar dayanıklı?

ENFLASYONUN EN BÜYÜK MAĞDURLARI

Asgari ücretliler hep yakınıyor: Hep neden biz unutuluyoruz, diyor. 2024'te memurlar, emekliler ve kamu işçileri tam iki kez zam aldı. Ama asgari ücretliler? Âdeta enflasyonun “günah keçisi!” Onlar yüksek enflasyonun ortasında mağdur kaldı.

TÜİK'in resmî rakamlarına göre 2024 enflasyonu %44,38'i buldu. Buna rağmen 2025 asgari ücreti sadece %30 artırıldı-yani %14,38'lik bir kayıp!

Net 17.002 TL'den 22.104 TL'ye sıçrayan maaş, işçinin cebine girer girmez mum gibi eridi. Ocakta %5,03, temmuzda %16,67...

Sonuç? Satın alma gücü, geçen yılın dibine vurdu. Orta Vadeli Program'da (OVP) 2025 enflasyon hedefi %17,5'ten %28,5'e fırladı.

Geçtiğimiz günlerde Merkez Bankası da TÜFE tahminini %31-33 bandına çekti. Bu tablo, asgari ücretlinin geleceğini karartıyor: Zamlar yetersiz, kayıplar birikiyor.

Üstelik asgari ücret, yaşa, medeni hâle, çocuk sayısına göre değişmiyor-bu da büyük bir adaletsizlik nedeni!

AÇLIK SINIRININ ALTINDA BİR HAYAT: RAKAMLAR ALARM VERİYOR!

Türk-İş'in ekim verileri ortada: Aylık açlık sınırı 28.412 TL'yi aştı! Yasal olarak asgari ücretin gıdanın ötesinde tüm iaşe-ibate (konut, giyim, sağlık, ulaşımı…) masraflarını karşılaması elzem.

Türk-İş'in ekim ayı için hesapladığı bekâr bir işçinin "yaşama maliyeti" ise tam 36.984 TL. Mevcut asgari ücretle aradaki fark? Tam 14.880 TL-yani maaşın %41'i eksik!

YENİ ÜCRET ŞUBAT 2026'YA KADAR CEBE GİRMEYECEK!

Türk-İş'in ekim ayı için hesapladığı bekâr bir işçinin "yaşama maliyeti" 36.984 TL demiştik. Ancak bu rakam sabit değil. Her ay enflasyona bağlı olarak artmakta. Bu rakam yeni asgari ücretin şubat ayında işçinin cebine girdiğinde 40.000 TL’lik rakamları çoktan aşmış olacak!

Kısacası, asgari ücret değil bir bekâr işçi için gereken hayat maliyeti, açlık sınırının bile altında kalacak. Maalesef hayatın idamesi için zorunlu gıda sepeti bile zor dolacak!

Gelir dağılımı eşitsizliği zirvedeyken, çalışanların millî gelirden aldıkları pay daha da azalacak!..

2026 TAHMİNİ: YENİ ZAMLAR HÂLÂ YETERSİZ KALACAK!

Çalışanların %45’ine varan asgari ücretliler, Türkiye'nin en büyük sessiz ordusu hâline geldi.

Mevcut yasal düzenlemelere bakıldığında asgari ücret komisyonunda asgari ücretlilerle hemhâl olacak hiçbir temsilcilerinin bulunmadığı aşikârdır. Keza 3 taraflı komisyon üyelerinin hiçbiri asgari ücretli istihdam etmediği gibi asgari ücretlileri de temsil etmiyor.

Türk-İş komisyondan çekiliyormuş! Çekilse de çekilmese de değişen bir şey olmayacak. Zira bir yandan aman işsizlik azmasın, istihdam korunsun, enflasyon körüklenmesin, ihracatçının rekabet gücü azalmasın… telaşesi içindeki hükûmet ile bu telaşeleri yüksek faiz ve döviz kuru baskısı nedeniyle her daim masaya koyan işveren kesimi ile ay sonunu getiremeyen asgari ücretlilerin vahim tablosu karşısında sıkışmış durumda.

Tablo bu şekilde net: Dolayısıyla 2026 asgari ücreti, işçinin cebine girecek ay için Türk-İş'in açıklayacağı açlık sınırının altında belirlenecek. İşveren ve hükûmet karşısında sendikaların hiçbir etkisi kalmayacak.

Komisyon yapısı değişse de en büyük ikinci işçi konfederasyonu komisyona girse de netice değişmeyecek. Neden mi? 4 kesimden oluşacak komisyonda oy eşitliği hâlinde komisyon başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılacak.

Çözüm mü? En azından ekonomik dengeyi korumak için açlık sınırına endeksleme şart-ama maalesef bu da uzak bir hayal.

Lafın özü asgari ücret belirlenirken unutulmaması gerekenler: Emek, her şeyin özü-esası! Asgari ücret ise sadece minik bir maaş değil; milyonların umudu, hayatı, adaleti…

Asgari ücretle ilgili görüş ve önerilerinizi bekliyoruz…

İsa Karakaş'ın önceki yazıları...