Memur ve emeklileri yeni yılda rahat edecek mi?

Yıllardır enflasyonun gölgesinde yaşayan memur ve emeklileri, yeni yıla umutla mı bakacak? Yoksa yine aynı kısır döngü mü?

Tüm sabit gelirlilerde olduğu gibi her zam artışı memur ve emekliler için de rahat bir nefes alma fırsatı, ama gerçekler sahada başka söylüyor.

Memurlar ve Emekli Sandığına bağlı milyonlarca memur emeklisi için 2026 Ocak ayında toplu sözleşmede belirlenen oranlar dışında masaya ilave iyileştirmeler konacak mı? Memur emeklisine verilen vaatler ifa edilecek mi?

Gelin, rakamları masaya yatıralım ve Ankara kulislerini aralayalım.

EKİM ENFLASYON FIRTINASIYLA YIL SONU HEDEFİ, HAYAL OLDU!

TÜİK'in son verileri beklentilerin altında açıklansa da hedeflerden sapmaya yol açtı: Ekim 2025'te enflasyon aylık %2,55 sıçradı, yıllık %32,87'ye demir attı.

Gıda fiyatları %34,87 artarken, konut kiraları %50,96'yla fırladı-barınma derdi bitmiyor! Ulaşım da %27,33'le cepleri yakıyor. Son dört ayın tablosu, bu vahameti özetliyor:

Ay/Yıl Yıllık TÜFE Değişim (%) Aylık TÜFE Değişim (%) Temmuz 2025 33,52 2,06 Ağustos 2025 32,95 2,04 Eylül 2025 33,29 3,23 Ekim 2025 32,87 2,55

Eylüldeki %3,23'lük enflasyon patlaması hedefleri sarsmıştı. Ekimde de %2,55'le hükûmetin "yıl sonu %30 altı" beklentileri, artık hayal oldu. Market rafları, kira faturaları ve benzin pompaları, vatandaşın gerçek enflasyonunu haykırıyor.

ZAM HESABINDA YENİ RAKAMALAR: %16,55 GARANTİ, AMA YETER Mİ?

Hatırlayın: En son Temmuz 2025'te memur ve emekli maaşlarına %15,57 zam yapılmıştı. Ama yine enflasyonun altında kaldı! Zira son 3 dönemde (Temmuz 2024: %5,42; Ocak 2025: %4,21; Temmuz 2025: %1,10) hep aynı hikâye: maalesef toplu sözleşme zincirleri memur emeklisini de aşağı çekiyor.

Üç dönem TÜİK’in açıkladığı resmî enflasyonun altında güncelleme ile karşı karşıya kalan memur ve emeklisine ocak ayında iyi haber! Bu kez böyle olmayacak. Yani resmî enflasyonun altında ezilme olmayacak.

Temmuz-Ağustos-Eylül kümülatif zam oranı %7,5'ti. Ekim ayı enflasyonun da ilavesiyle bu oran %10,25'e çıktı. Bugün itibarıyla bu oran SSK+Bağ-Kur emeklileri için kesinleşen 4 aylık enflasyonunu oluşturmaktadır.

Memur ve emeklisinin maaş güncellemesi bunlardan farklı olarak toplu sözleşme muvacehesinde belirlenmektedir.

İyi haber: Son dört ayın verilerine göre yapılacak güncellemede %16,55'lik zam + 1000 TL taban artışı garanti.

Daha iyisi: Merkez Bankası'nın yıl sonu tahmini %31-33 aralığında kalırsa, zam %18,5-20 bandına çıkabilir. Üstelik 1000 TL'lik seyyanen taban ödemesiyle (özellikle emeklilerde) %20'yi aşmak mümkün. Eski emekli sandığı kuralları burada devreye giriyor: Memurlardan farklı yansıma, cepleri minik de olsa biraz daha doldurabilir.

KULİSLERDE KARA BULUT: SEYYANEN ZAM YOK, SÜRPRİZ OLABİLİR!

Ankara'dan esen rüzgârlar soğuk: Seyyanen zam vaadi, ekonomi ekibinin freniyle suya düşüyor.

Kulislerde net mesaj: "Toplu sözleşmede ne varsa, o kadar." Ne refah payı, ne ilave kuruş-sadece zorunlu güncelleme.

Hükûmet, gerekçe olarak enflasyonla mücadelesini öne sürüyor, ama memur emeklileri artık yeter! Vaadinizi ifa edin! Dermanımız kalmadı diyor.

Mevcut izlenimler toplu sözleşmede ne varsa sadece bunlar memurlara ve emeklisine verilecek. İlave tek kuruş bir iyileştirme bile ufukta görünmüyor.

UMUDA YER AÇIN, AMA GÖZLERİ AÇIK TUTUN!

Değerli memur ve memur emeklisi kardeşlerim, rakamlar %18,5-20 arası bir nefes vadediyor, ama enflasyon canavarı hâlâ kapıda. Seyyanen zam bu yılbaşında da beklemeyin.

Ama devlet sözü hâline gelen ve 77 yılı aşkın yasal düzenleme ve teamüller gereği hakkınız olan seyyanen zammın ifası için elbette yasal platformlarda gayret etmeye devam…

İnşallah yanılırım da yeni yıl, hepimize seyyanen zam ve ilave iyileştirme bereketi getirir. Siz ne dersiniz? Yorumlarınızı bekliyorum… Desteğimiz her daim sizinle…

İsa Karakaş'ın önceki yazıları...