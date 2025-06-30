Toplu sözleşme yine memur ve emeklisini mağdur edecek!

3 Temmuz 2025 Perşembe günü TÜİK’in açıklayacağı haziran ayı enflasyonuyla birlikte tüm memurlar ve memur emeklilerine mer’i mevzuata göre yapılacak maaş güncellemesi netleşecektir.

Yine hatırlatalım SSK-Bağ-Kur ve Sandık sigortalıları 6 aylık enflasyon verisine göre, memur emeklileri ise göbekten bağlı oldukları memurların toplu sözleşme+enflasyon farkına göre güncellenecek yeni maaşlarını alacak.

Bu temmuz ayında da 20 milyonu aşkın emekli ve memur arasında özellikle memur emeklilerinin haklı olarak büyük serzenişler içinde olacakları aşikâr.

Gazetemize sosyal medya hesaplarımıza gelen çok sayıda iletiden memur emeklilerinin feveran hâlinde olduğu görülmektedir.

Daha önceki yazılarımızda da matematiksel olarak ortaya koyduğumuz rakamlarla hem çalışan memur ve kamu işçileri hem de diğer emekliler arasında son 20 yılın en büyük mağdurlarının memur emeklisi olduğunu defalarca ortaya koyduk.

Toplu sözleşme garabeti nedeniyle memur emeklileri bu temmuz ayında da çalışan memurlarla birlikte yine TÜİK’in enflasyon rakamları kadar bile maaşlarına güncelleme alamayacakları görünüyor.

TEMMUZDA MAAŞ GÜNCELLEMESİ

TÜİK’in mayıs ayı enflasyonu da açıklanmasıyla birlikte emeklilerin heyecanı daha da arttı. Zira 5 aylık enflasyon verisi kesinleşti. Geriye sadece bir aylık veri kaldı. 3 Temmuz günü haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte temmuz ayında yapılacak güncelleme kesinleşmiş olacaktır.

5 aylık enflasyon verisine göre muhtemel SSK, Bağ-Kur, Oda ve Banka Sandığı emeklilerinin zamları en son açıklanan %1,53’lük enflasyon rakamıyla birlikte %15,09’a yükseldi.

Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşmeye tabi olduklarından 5 aylık maaş güncellemeleri %14,01 olarak gerçekleşti.

Geriye haziran ayı enflasyonu kaldı. TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre haziran ayı enflasyon beklentisi %1,61.

Geçen sene haziran ayında TCMB TÜFE artış beklentisi % 2,52 iken TÜİK’in açıkladığı TÜFE %1,64.

Özetle TÜİK’in 3 Temmuz’da açıklayacağı haziran ayı enflasyonunun yine beklentilerin çok altında gelmesini bekliyorum.

Bu bağlamda SSK, Bağ-Kur, Oda ve Banka Sandığı emeklilerinin %16 en fazla %17 civarında bir güncelleme alacakları kanaatindeyim. Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşmeye tabi olduklarından yine bu rakamlardan en az 1 puan enflasyonun altında güncellemeyle karşı karşıya kalacaklardır.

Daha açık belirtmek gerekirse haziran ayı enflasyonuyla birlikte memur ve memur emeklilerine en kötümser tahminle %15’lerde en iyimser tahminle %16’larda güncelleme söz konusu olabilir.

MEMUR EMEKLİSİNE İYİLEŞTİRME GÖRÜNMÜYOR!

Memur emeklilerinin maaş güncellemelerinin göbekten bağlı oldukları çalışan memurların toplu sözleşme+enflasyon farkına göre yapıldığını söylemiştik. Memur emeklilerinin, çalışan memurlar ile aralarında bulunan 77 yıllık göbek bağı ilk defa seyyanen zam esnasında kökünden koptu. Bu durum memur emeklilerinde onarılamaz travmalara neden olmuştur. Keza defalarca çalışan memurlar gibi aynen memur emeklisine yansıtılacağı müteaddit kez söz verilmişti.

Bugün itibarıyla 16.165,46 TL olan seyyanen zam tutarı memur emeklisine verilmediğinden en düşük maaş 19.616 TL olarak kalmıştır. Üstelik toplu sözleşme garabeti nedeniyle 2024/Temmuz %5,42, 2025/Ocak %4,21 oranında enflasyonun altında güncellemeyle karşı karşıya kalmışlardır.

Bu temmuz güncellemesinde de hem çalışan memurlar hem de memur emeklileri yine enflasyonun en az 1 puan altında güncellemeyle karşı karşıya.

Memur emeklilerine eşitleme, refah payı ufukta görünmüyor. Seyyanen zammın verilmeyeceğini zaten bilmeyen yok.

2024/Ocak ayında 12 milyondan fazla SSK-Bağ-Kur emeklisine %11,68 oranında eşitleme adı altında ilave iyileştirme yapılırken sadece 2,5 milyon civarı olan memur emeklisine temmuz ayında %5,42 oranında ilave iyileştirme esirgenmişti… Ardından devam eden enflasyon altında güncelleme serisine eşitleme yapma gereği bile duyulmamıştır…

Tekrar hatırlatıyorum temmuz ayında da ne refah ne de eşitleme ufukta görünmüyor…

Sadece SSK-Bağ-Kur en düşük emekli maaşlarına devlet desteği yapılacak.

Netice itibarıyla çok değil birkaç yıl içinde 10 yıl en düşükten prim ödeyenlerle 25-30 yıl prim ödeyen memurlarda en düşükte doğal olarak eşitlenmiş olacaktır.