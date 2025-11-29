CHP ve kurultayları…

Cumhuriyet Halk Partisi, iki yıl içerisinde dördüncü kurultayını yapıyor. Adı “Kurultaylar Partisi"ne çıkmış olan ana muhalefet partisinin, yaşadığı problemlerden arınıp arınamayacağı belli olacak…

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 39. Kurultayı açılışında yaptığı konuşmada çıtayı epeyce yükseğe koydu… “Önemli olan her şeyden kurtulmak için iktidar olmak…” dedi. Özel genel başkanlık yarışında rakipsiz olduğu için, bu kurultayda koltuğunu koruma hususunda gayet rahat. Ancak parti içindeki güç odaklarının yönetime olan gölgesi noktasında ise, ciddi baskılarla karşı karşıya. Bunun temel faktörü Ekrem İmamoğlu’nun parti içindeki özgül ağırlığı!.. Öyle ki, muhalif kanat, onun her çarşamba Silivri Cezaevine gidip ‘talimat alma’ durumuna düştüğünü dillendiriyor. Özel’in, ilk günden beri bir türlü genel başkanlıktan liderliğe terfi edemediğini açıkça ifade ediyorlar… “Çıkar amaçlı suç örgütü lideri” suçlamasıyla, hakkında dava açılmış olan İmamoğlu’na destek olarak her hafta miting yapan Özel için, "bu makama gelmesinde en büyük desteğini gördüğü velinimetine açıkça bedel ödüyor" diyorlar. Vâkıâ, Özel, son üç kurultayda partideki gücünü korudu ve pekiştirdi. Aynı şekilde yoluna devam edebilmek için liderlik moduna geçecek mi? Yoksa genel başkanlık kalıbında kalarak, partideki hâkim güç olan İmamoğlu ve ekibiyle ittifakı sürdürerek mi, konumunu muhafaza edecek? Açış konuşmasında Kurultayın önemli olduğunu belirten Özel şunları söyledi: “Esas meselenin, her şeyden kurtulmak için iktidar olmak, iktidar olmak için Türkiye'nin önüne Türkiye'nin sorunlarını çözecek hem kadroları hem programı çıkarmak; bu programdan bir hükûmet programı çıkarmak; o hükûmet programının somut vaatlere evrilmesinin ve kamuoyunda 'Evet, bizi bu program kurtarır, bu parti kurtarır, bu kadro kurtarır; 100 yıl sonra CHP bu ülkeyi bir kez daha kurtarır' dedirtebilmenin esas yolunun bu çalışmalardan geçtiğini biliyorduk. O kararlılıkla bugün buradayız, sizlerle birlikteyiz.”

Özel, kurultayda CHP iktidarı için bir hükûmet programının ortaya çıkacağını söyleyerek şunları kaydetti:

"Bu salondan elbette bir program için beklenenden çok daha somut ama ‘Sorunlar nasıl çözülecek?’ meselesine didik didik baktığında belki bir parça soyut kavramlar çıkacak. Ama bu salondan bir iktidar perspektifi, bir iktidar yürüyüşü ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin iktidarı için ortaya koyacağı bir hükûmet programı ortaya çıkacak. Sonra bu programı burada bırakıp gitmeyeceksiniz. Bu programı zihninize, gönlünüze ve elinize alıp şehirlerinize gideceksiniz. Önce yöneticilerimizle, sonra 2 milyon üyemizle bir büyük ordu olarak ev ev, sokak sokak, dükkân dükkân, işçi servisinde, iş yerlerinin önünde, köylerde ve evlerde, Türkiye’nin en önemli seçmen gruplarından birisi olan, evinde çalışmayan, aslında ev işçisi olarak evdeki emeğiyle Türkiye’nin yarını çocuklarını yetiştiren ama Cumhuriyet Halk Partisi’nin ulaşmakta güçlük çektiği ev kadınlarının kapısını çalacak, onun çocuğunun kreşini de, okul yemeğini de, barınma hakkını da, gelecek güvencesini de, bir dünya vatandaşı olması umudunu da onlarla birlikte öreceksiniz…” şeklinde hayli iddialı şeyler söyledi. Gelgelelim CHP’nin yerel yönetimlerde ortaya koyduğu performans, hiç de bu iddiayı destekleyici nitelikte değil. Bilhassa yoğun yolsuzluk ve usulsüzlük iddiaları, ithamları, suçlamaları ve davaları altında gidilen kurultayda; Parti içindeki kimi isimler dahi, CHP’nin bu şekilde yola devam edemeyeceğini belirtip arınma çağrısında bulunuyorlar.

CHP’nin yolsuzluk suçlamalarından arınması gerektiği yolunda çağrıda bulunan eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamaları çok büyük yankılar yaptı. Bu konuda çektiği videonun 23 milyondan fazla kişi tarafından izlenmiş olması oldukça dikkat çekici. Beri tarafta CHP içinden Kılıçdaroğlu’na gelen tepkiler çok sert oldu. Ancak bu tepkilerin yüzde 80’den fazlasının trol hesaplardan geldiğini de dikkate almak lazım. Davet edilmiş olmasına rağmen, kurultaya katılmayan Kılıçdaroğlu’nun mevcut siyasi çizgisinde taraftarlarıyla birlikte tavır almaya devam edeceği anlaşılıyor. Bugünkü şartlarda, eski genel başkanın hayli güç kaybetmiş olmasına rağmen, mücadeleden vazgeçmeyeceği değerlendiriliyor… Yerel yönetimlerdeki başarısız sınav ve yolsuzluk, usulsüzlük ithamları karşısında Özel ve ekibinin de kendi ölçüleriyle bir parti içi temizlik yapması beklenir. Bunun ilk işareti olarak da adı rüşvet iddialarına karışan bir genel başkan yardımcısının; kurultay öncesinde açıkça isminin üzeri çizilerek, odası boşaltılarak keskin bir mesaj verilmeye çalışıldı. Lakin CHP yönetimindeki birçok belediyelerden, hâlen soruşturma altında olan o kadar çok kişi var ki… Sadece İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesindeki “İmamoğlu Suç Örgütü” davasında; 105’i tutuklu, 170’i de adli kontrol altında, 402 kişi yargılanıyor. Yalnızca örgüt elebaşı olarak suçlanan İmamoğlu hakkında, 142 suç isnadı var. Bunların 70 tanesi ihaleye fesat karıştırma suçlaması. İmamoğlu için 2350 yıl hapis cezası isteniyor. Fakat beri tarafta CHP’liler, İmamoğlu’nun kendilerinin cumhurbaşkanı adayı olduğunda direnç gösteriyor… Yalnız son günlerdeki gelişmeler üzerine, Özel’in bu konudaki söylemlerinde bariz bir değişim uç verdi… Medya ve siyasi kulislerdeki değerlendirmelerde, Özel’in yavaş yavaş kendi adaylığını öne çıkarmaya çalıştığı konuşuluyor. Bu arada İmamoğlu faktörünün parti içi dengelerdeki belirleyiciliği sebebiyle, Özel’in çok yavaş ve dikkatli ilerlemeye çalışacağı ifade ediliyor. Mansur Yavaş’ın CHP adına adaylığı da epey zamandır artık bitmiş sayılıyor. Mevcut şartlar Özel için elverişli görülmesine rağmen, işi yine de kolay değil. Bunların en başında şüphesiz hâlen tutuklu bulunan İmamoğlu’nun CHP üzerindeki bariz etkinliği geliyor. Bu kurultayda netleşecek yeni yönetim (Özellikle Parti Meclisi), geleceğe dönük kesin işaretler verecek gibi görünüyor...

