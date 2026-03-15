Bu iş bitti mi?

Lider G.Saray, F.Bahçe’nin bir gün önceki ikramını kendi saha ve seyircisi önünde cebe indirebilecek miydi?

Başakşehir, Nuri Şahin Hoca ile sanki ofsayt kurgusu üzerine planlamıştı oyununun. Hayli de başarılı oluyordu. Galatasaray neredeyse hücumlarının yarısında çoğunda ofsayta yakalandı. Devre golsüz bitti. Bu süreçte Uğurcan ile Muhammed yani iki takımın kalecisi sanki biraz oyunda öne çıkan taraf oldular.

Kırmızıda film koptu

İkinci yarıya yine ayın tempo, aynı görüntülerle başlarken 56’da Ebosele denen siyahi oyuncu neredeyse kendini attırmak için ikinci hareketi de yapınca film burada koptu! Galatasaray, rakibi bir kişi eksik kalınca ofsaytlara yine yakalansa da özellikle orta alandan çıkışlarda pas alışverişini daha rahat yapmaya başladı. Nitekim 57’de Singo skor kısmını aştı. Eh Galatasaray oturmuş takımıyla skor olarak da öne geçince bir de rakip on kişi kalınca sarı kırmızılılar adına işin gerisi kolay oldu.

Osimhen boş geçmedi

Osimhen, Nuri Şahin’in hazırladığı tuzağa, yani ofsayta çok düşmesine rağmen 66’da bence maçın bittiğini ilan eden golü attı. Eh, bir de yeni oyuncu Nhaga boş kaleyi havalandırıverdi.

Galatasaray bu maçı kazanmış olmanın yanı sıra beş tane her an ilk on bir oynayabilecek oyuncusunu oyuna sokup Liverpool rövanşına biraz daha diri fizikle gitmenin garantisi de sağlıyordu.

Sonuçta lider Galatasaray, takipçisi Fenerbahçe ile puan farkını 7’ye çıkararak sanki bundan böyle lig maçlarında biraz daha nefes alarak oynama avantajını da cebe indirdi.

Maçın adamı: Singo

