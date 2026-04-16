Okan Hoca ne yapıyorsun?

Bu son Kocaelispor maçında, hani izin olsa Okan Buruk 11 değişiklik yapacaktı! Orta saha komple kenara alınırken Sallai ile Boey de kulübeye aynı dakikada çekilmişlerdi! Demek ki, Okan Hoca artık ciddi bir panik ortamı yaşıyor. Sahaya çıkaracağı 11’i nasıl seçtiğini gerçekten çok merak ediyorum. Sane’nin hayatındaki ikinci kafa golünü attığı maçı bile kazanamadı bu kadro!

Barış’a yazık ettiniz

Galatasaray’ın tecrübeli yıldızı Barış Alper Yılmaz geçenlerde harika bir kafa golü atmıştı. Öylesine ki, yükseldikten sonra hiçbir kalecinin uzanamayacağı yere vurmuştu. Tabii bu golden sonra aklıma hemen Barış’ın kullandığı kornerleri attığını hatırladım. Hem takıma hem de bu yıldıza korner attırarak ayıp ettiniz!

Gol olup yağmak…

Fenerbahçe, Kayseri deplasmanına giderken merak şuydu; acaba Galatasaray ile olan puan farkı açılır mı? Ama bir de baktık ki, bırakın puan farkının açılmasını Fenerbahçe’nin o kadrosu averajı bile yarıya indiriverdi. 4-0’lık bu gösteride tabii ki Talisca yine ön planda duruyordu.

Kocaeli’nin derdi G.Saray

Hatırlanacağı gibi lider Galatasaray ligdeki ilk yenilgisini Kocaeli deplasmanında almıştı. Yani Kocaeli dediğimiz yer hani neredeyse İstanbul sayılacak kadar yakındı. İşte bu maçın İstanbul’daki rövanşı bir beraberlikle sonuçlandı. Kocaelispor’un başındaki hoca da bizim futbolun kıymetlerinden Galatasaraylı Selçuk İnan idi. Hani acaba diyorum ki Galatasaray, Kocaelispor maçlarında değişik bir şeyler yapsa bundan sonra…

İşte hakemlerimiz!

Çok yakın bir zamanda oynanacak Dünya Kupası maçlarında bir tek hakemimiz bile yok maalesef. FIFA’nın açıkladığı hakem listesinde dünyanın neredeyse dört bir yanından futbolun adının bile zor anıldığı yerlerden hakemler varken üstelik. Eee şimdi bizim TFF ve MHK acaba ne gibi bir açıklama yapar?

Helal olsun bu seyirciye

Geçtiğimiz cuma akşamı Beşiktaş kendi stadında bir lig maçına çıkacaktı. E ne olmuş demeyin. Statta neredeyse oturacak yer yok gibiydi. Hem de Beşiktaş’ın şampiyonluk gibi bir arayışı yokken. İşte benim yıllar önceden hatırladığım Beşiktaş taraftarı bu idi. Hadi bakalım, aynen devam…

Lucescu’ya da bu yakışırdı

Bir iki televizyon kanalından Mircea Lucescu’nun cenaze töreni bizlere sunuldu. Bir de baktık ki, bizim kulüplerden yöneticiler Lucescu’nun talebesi olan futbolun yıldızlarından bazıları bu cenaze töreni için Romanya’ya uçmuşlar! Hepinizin ayağına sağlık… Lucescu bu büyük sevgiyi ve saygıyı hem Galatasaray hem Beşiktaş hem de A Millî Takım’da verdiği emekle gerçekten hak ediyordu. Benim de yakın bir dostum sayılırdı. Bir röportaj teklifini çok özel bir yerde herkesten gizli kabul etmişti.

Bu Oh’u kim buldu?

Beşiktaş, bu yukarıda adı daha doğrusu isimciği yazılı futbolcuyu transfer ettiğinde valla hepimiz şaşırmıştık. Kimdi bu, ne iş yapardı? Meğerse gol pası da verir, rakip savunmayı da eksiltir ve golün her türlüsünü atarmış! Merakım odur ki, bu genci Beşiktaş’a kim transfer ettirdiyse ödül aldı mı acaba?

Trabzon Alanya’da takıldı

Fatih Tekke’nin takımı, son maçlardaki hamleleriyle ligin ilk iki sırasını iyiden iyiye tehdit eder hâle gelmişti. Acaba ligin sonunda Karadeniz takımı bir Şampiyonlar Ligi heyecanı yaşar mıydı? Ama bir de baktık ki, maç 1-1’e takıldı kaldı. Bakalım giderek karmaşık hâle gelen bu düğüm nerede çözülecek?

