G.Saray’dan davetiye

Lider Galatasaray, takipçisi ve tarihî rakibi Fenerbahçe’ye dün akşam âdeta “Buyur gel, şampiyon ol!” dedi. Okan Buruk’un kadrosunda hem Torreira hem İlkay vardı. Yani orta alan; Kocaelispor korkusuyla donanmıştı. Hem öne hem arkaya... Tabii Kocaelispor’un ligin ilk devresinde Galatasaray’ı yenmiş olması bu maça çok daha ciddi bir önem verilmesini de gerektiriyordu.

Kocaeli’ye bak sen!

Fakat Galatasaray’da Osimhen’in yokluğu açık ve net olarak kendini gösterirken bir de Barış’ın -kaç defa yazdım- o bölgede görevlendirilmesi takımın hücum gücünde bazı aksaklıkların oluşmasına sebep oluyordu.

Hiç Sallai’den sol kanat adamı olur mu? Ama yeter ki Barış santrfor oynasın, öyle değil mi hoca?

Öyle bir maç oldu ki Sane hayatının ikinci kafa golünü attı galiba. Sonra 71’de Kocaelispor Petkovic’le durumu eşitledi. Yani içinde yaşadığımız bu ligde Galatasaray’ın nefesini Kocaelispor kesti desek yeridir!

İnan işi çözmüş

Kocaelispor’un hocası Selçuk İnan, Galatasaray’da kaptanlık yapmış çok değerli bir isim. Rakibin nasıl oluştuğunu, neler yapmak istediğini herhâlde hepimizden iyi biliyordu. Dolayısıyla Galatasaray finişe doğru çok önemli 2 puan daha kaybederek Fenerbahçe’yi ensesine yapıştırdı.

Bakalım önümüzdeki maçlar liderlik etiketini Fenerbahçe’ye taşır mı, ya da Galatasaray’ı yeni bir rahatlığa ulaştırır mı?

Son bir cümle daha edeyeyim; ben Barış Alper’in yerinde olsam “Görevin santrfor” dediklerinde, “Ben bugün oynamak istemiyorum” derdim...

Maçın adamı: Petkovic

