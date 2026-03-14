Hayallerimi çalmışlar!

Sanki organize bir suç hikâyesi bu. Şampiyonluk hayali pazarlayanların, Galata Kulesi’ni satan Sülün Osman’ı kıskandıracak türden bir hikâyesi. Üç kupa hayaliyle golcüsüz takım kuran yöneticisiyle, sezon biterken hâlâ takım kurgusu üzerine kafa patlatan hocasıyla, milyon avroları cebe indirirken mağrur, tribün tepkisini görünce mağdur futbolcusuyla organize bir şebeke sanki… Sorsan şimdi onlara; Galatasaray kollanıyor, rakipler bize daha dirençli oynuyor, hakemler bizi sevmiyor…

Gümrük vergisi

Bahanesi çok, özrü yok, “namağlup” ünvanının arkasına saklanmış bir takımın foyasını meydana çıkarmak lig sonuncusu Karagümrük’e düştü. Fenerbahçe’ye karşı son galibiyetini 1959’da almış, Süper Lig’e veda maçlarına çıkan “garibim” Karagümrük, bir balonu patlatırcasına söktü aldı sarı lacivertlilerin yenilmezlik apoletini. Hem de iki duran top organizasyonuyla. Yani bile, göre…

Ayılana gazoz

Kendine rakip gördüğün Galatasaray, Beşiktaş’ı ve Liverpool’u devirirken, sen Kasımpaşa’ya Antalya’ya puan vereceksin, son saniyede gelen Samsun galibiyetiyle sarhoş olacaksın. Çıkar Karagümrük böyle ayıltıverir adamı. Şampiyon olacak bir kadro kurulmadı, devre arası transferinde güç kaybedildi. Buna rağmen kurusıkı palavralara devam edildi. Yalancının mumu Olimpiyat’ta söndü. Geçmiş olsun.

Maçın adamı: Bartuğ Elmaz

