Ne çektin be Eyüp!

Son üç resmî maçını kazanamayan, İsmail Kartal’ın medcezirleriyle alabora olan Fenerbahçe, kimlik bunalımından Eyüp’ü depresyona sokarak çıktı. Roma’ya yeten, Gaziantep’te çile çektiren üçlü orta saha sevdasından İsmail-İrfan Can Kahveci hamlesiyle vazgeçen İsmail Kartal, Lukaku yanlışından da dönünce Kanarya âdeta kanatlandı. VAR’dan gelen erken penaltı golü, Eyüp’ün zaten zayıf olan gardını düşürürken, Muriç’in fırsatçılığıyla 3-0’a gelen maç aslında 21. dakikada bitmişti.

Öyle oldu, böyle oldu

Devamında gelen goller haftalardır çekilen acılara merhem niyetineydi. Gaziantep’te imkânsızı kaçıran Guendouzi, klas bir plaseyle özrünü diledi. İrfan Can da benzer bir vuruşla Fransız gibi bu sezonki ilk gol sevincini yaşadı. Fenerbahçe’nin vurduğu gol oluyordu ve durmaya da niyeti yoktu kimsenin. Muriç hat-trick yaptığında “6 üstü Fener” diyecektik ki Kosovalı bir daha attı. Greenwood da “Benim neyim eksik?” deyince gözümüz gole doydu. Ha, bütün bunlar olurken Eyüp sahada yok muydu?

Sakın gaza gelmeyin

Alakası yok. Arkadaşları gol yağdırırken Ederson altı kurtarış yaptı. Evet, Fenerbahçe galibiyet hasretini bitirdi. Millî ara öncesi moral buldu. Ancak rakip hepi topu, ligin en zayıf, en sıkıntılı takımlarından biriydi. Oyun güzel, gol bol, bütünlük harika olsa da Fenerbahçe’nin asıl odaklanması gereken millî ara sonrasındaki fikstür. Ne Rize deplasmanı, Aston Villa deplasmanı ne de Kadıköy’deki Alanya maçı kolay. Eyüp de asla ölçü değil.

Maçın adamı: Vedat Muriç

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