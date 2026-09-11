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Roma’yı yakamadık

Mehmet Emin Uluç
Mehmet Emin Uluç [email protected]
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Türkiye Gazetesi
Roma’yı yakamadık
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Tarihî bir geceye şahit olduk Kadıköy’de… Dile kolay tam 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi müziği çalındı sarı lacivertliler için. Sezona fırtına gibi giren Serie A lideri Roma karşısında Asensio ve Guendouzi gibi iki önemli yıldızından mahrum, derbi yaralısı Fenerbahçe çok hazır görünmese de bu sınava, sarı lacivertli taraftarlar o açığı kapatacaklarını tribünleri doldururken hazırladıkları muhteşem koreografiyle gösterdi. Önemli bir detay, bu sefer İsmail Hoca da hazırdı!

Yedekler parladı

Derbiyi okuyamayan Kartal, Roma’ya iyi çalışmış, cesaretini de toplamıştı ve farklı bir dizilişle İtalyanların orta sahada hâkimiyet kurmasına engel oldu. Kante-İsmail orta sahasına destek veren Bartuğ’nun çabası takdire şayandı. İsmail takımın en iyilerinden biriydi. Mert desen Semedo’dan çok daha etkiliydi. Fenerbahçe, Cristante’nin iğne deliğinden geçirdiği vuruşla geriye düştü ama oyundan düşmedi.

Ahlarla vahlarla

Lyon kahramanı Brown’un golcülere parmak ısırtan vuruşuyla maça tutundu temsilcimiz. Ah keşke Kerem de bu isimlere destek verebilseydi. Keşke, Greenwood ile Muriç geçen sezonki formunda olsaydı… Svliar inanılmaz kurtarışlar yapmasa, Ake direği nişanlamasa Roma yanacak, Kadıköy bayram yerine dönecekti. Olmadı ama olsun, bu takım eksiklerine rağmen bu oyunu sergiledi ya artık rakipleri düşünsün.

Maçın adamı: Archie Brown

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