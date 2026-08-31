Olacak gibi

İlginç… “Krizden fırsat çıkarmak” da denebilir, “Eğrisi doğrusuna denk geldi” şeklinde de yorumlanabilir. Nihayetinde, futbol bir sonuç oyunudur ve Fenerbahçe, Kerem’in yokluğunda “keşfettiği” (!) Oğuz Aydın’la kazanmaya devam etti. Oyun aklı, pozisyon bilgisi, fizik gücü, çift yönlü oyunuyla, -bence- ilk on biri Kerem’den de Nene’den de çok daha fazla hak eden Oğuz Aydın, Lyon’dan sonra Samsun maçına da damgasını vurarak takımını galibiyete taşıdı.

Skora aldanmayın

Herkes için zor olan Samsun deplasmanı, Asensio ve Kerem’den mahrum Fenerbahçe için Talisca’nın da postalandığı süreçte deve dişi bir maç görüntüsündeydi. Ancak Oğuz-Muriç iş birliği Fransa’dan sonra Karadeniz’de de kusursuz çalışınca kilit erken açıldı. Maça on numara gibi başlayan İrfan Can’ın Greenwood’la yer değiştirmesi Fenerbahçe’ye inanılmaz bir ivme kazandırdı. Oğuz-Muriç-Greenwood yakınlaşması Samsun’un sağ kanadını “yol geçen hanı”na çevirirken ilk yarının 1-0 bitmesi ev sahibi için büyük şanstı.

Güzel bir seri

Bu arada tek golcüsü Fatih Kaya’nın erken sakatlığı da Samsunspor için bir o kadar büyük hayal kırıklığı oldu. Oğuz Aydın, attığı golle takımını rahatlatıp, performansını parlatırken, Konya maçında 6 ve Lyon maçında 5 net kurtarış yapan Ederson kariyerinin en rahat oyunlarından birini çıkardı. Zira Samsun mücadeleyi tek bir isabetli şut çekemeden tamamladı. Lyon deplasmanı sonrası Samsun’da kazanmak, Konya’nın devamını getirmek çok önemliydi ki, Fenerbahçe hata yapmayarak ışık saçtı.

Maçın adamı: Oğuz Aydın

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