Hayaldi gerçek oldu

Şaka değil, dile kolay tam 18 sezondur Şampiyonlar Ligi’ne hasret bir Fenerbahçe. Sarı lacivertliler en son Devler Ligi gördüğünde başkanlık koltuğunda yine Aziz Yıldırım oturuyordu. Aradan seneler geçti, Aziz Yıldırım geri geldi ve… Avrupa’nın iç saha maçlarında en etkili takımlarından biri Lyon’a rakip oldu sarı lacivertliler. Kadıköy’de 1-1’lik skor çok kötü değildi, ama Fransız ekibinin iç sahadaki yüzde 75’lik kazanma oranı endişe, Fenerbahçe’nin dış sahadaki yüzde 30-35 galibiyet yüzdesiyle yan yana yazıldığında korku vericiydi.

Bileğinin hakkıyla

Bu istatistiklerin üstüne bir de Asensio ile Kerem’in yokluğu eklenince, eyvah! Amma velakin futbol kâğıt üzerinde değil, sahada oynanıyordu. Temsilcimiz maça “canavar” gibi başladı. Ortadan Guendouzi-Kante itiyor, sağdan Greenwood, soldan Oğuz bastırıyordu, ileride Muriç korku salıyordu. Ve oldu; önce Muriç vura vura yıktı Lyon kalesini, ardından Brown pençinledi skoru. İsmail Hoca dersini iyi çalışmış, oyuncularını doğru hazırlamıştı. Ligdeki Konya mücadelesinin defoları da büyük ölçüde silinmişti.

O marş çalınacak…

Savunma daha diri, daha dikkatliydi. Ederson yine kariyerinin hakkını verdi. Fransızlar Fofana’yla umutlansa da “kural dışı” gollerine İtalyan hakem Mariani izin vermedi. Sezonun başı denebilecek dönemde, bu kadar kritik eksiklere, henüz oturmamış bir takımla hayaller gerçek oldu. Taşlar yerini bulduğunda, bir de yönetimden beklenen “sürpriz” transfer katılırsa bu kadroya, değmeyin Fenerbahçelilerin keyfine. Bu arada Oğuz Aydın’ın da hakkını teslim edelim. Bu takımda hayat var. Kadıköy’de yıllar sonra çalacak Şampiyonlar Ligi marşıyla gelecek bol para da…

Maçın adamı: Oğuz Aydın

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