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Hadi sen git işine

Mehmet Emin Uluç
Mehmet Emin Uluç [email protected]
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Türkiye Gazetesi
Hadi sen git işine
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Roma’yı yakması beklenirken, kendini ateşe akan İsmail Kartal, Aziz Yıldırım’ın erken müdahalesiyle sönmüş görünüyordu. Ama görüldü ki, takım için için yanmaya devam ediyor! Hocalarının istifasını bir kısmı televizyondan, bir kısmı röportaj verirken öğrenen futbolcular yaşadıkları şokun etkisini atlatamadan çıktıkları Gaziantep maçında “pistantrofobi” (Güven fobisi) belirtileri gösterdi.

Beceriksiz Sorescu

Göreve “sürpriz” (!) bir dönüş yapan İsmail Kartal, sahaya da sürprizli bir kadro sürdü. Üçlü orta saha tercihi anlaşılabilirdi. Bartuğ-Guendouzi değişikliği de makuldü. Ama Muriç’i kesip “Ben henüz hazır değilim” diye bağıran Lukaku’ya sarılmak?!.. Ve ilk yarıda topla Fenerbahçe oynadı, ancak oyunu Gaziantep. Soldan yüklenip sağdan pozisyonlar buldu ev sahibi; Sorescu biraz becerikli olsa tabelada 2-0’ı görmek mümkündü.

O direkler olmasa…

Üç defansif orta sahayla ileri çıkmakta zorlanan Fenerbahçe ise Guendouzi ile inanılmaz bir pozisyonu harcarken, Fransız’ın tek probleminin zihinsel olduğu aşikârdı. İkinci yarıda sarı lacivertliler biraz daha canlandı. İsmail Kartal da seri değişikliklerle skoru çevirmeye çalıştı. Ama önce Kerem sonra Greenwood direkleri dövünce umutlar tükendi, puanlar paylaşıldı. “Şampiyonluk kaçtı” demek için henüz erken, ama bu kafayla yol yürünmeyeceği de belli.

Maçın adamı: Tobiasz

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