Beşiktaş şıkır şıkır

Oh’un gelecek sezon Beşiktaş’ın birinci santrforu olmayacağı şeklinde yorumlar türedi son zamanlarda. Bu lafları edenler ya şaşırmış ya da Oh’un nasıl bir oyuncu olduğunun farkında değil... Sırtı dönük top saklayabiliyor, stoperle boğuşmaktan kaçmıyor, doğru yerde bulunma refleksi güçlü, savunma arkasına attığı koşular net ve kararlı, tek vuruşlarda çok başarılı, ön alanda baskıya katılıyor, takım oyununa uyumlu, ego problemi yok. Haydi bulun bu zamanda böyle bir golcü de Oh’u yedek bırakın...

Yok böyle yürek

Orkun’un golüne de şiir yazılır. Murillo’dan enfes pas, Oh’un tilki gibi stoperi meşgul etmesi, Orkun’dan muhteşem final... Bir de Orkun’un ilk golden sonra kaleciye yaptığı bir pres vardı. Tıpkı Beşiktaş’a imza attığı gün çalınan şarkıdaki gibi, “Ben böyle yürek görmedim, böyle sevgi…” Yıllardır Beşiktaş taraftarının görmek istediği kalpten oynamanın tarifiydi. Bu arada maç golsüz devam ederken Cafu’nun balistik füze gibi giden bir şutu oldu. Direği sıyırıp auta çıkmasa eminim Beşiktaş taraftarları bile alkışlardı.

Olaitan toparladı

Beşiktaş’ta tek sırıtan isim Asllani. Ekstra bir özelliği yok. Onun yerine Olaitan orta sahada çok çok daha etkili olur. Sol kanatta oynamasına rağmen maçın en çok top kapan oyuncusu göbekte neler yapar düşünün. Son bölümde ortaya geçti ve Kasımpaşa’nın artan baskısı kırıldı. Haftalardır Cerny’nin yerine giren Cengiz bulduğu şansı yine değerlendiremedi. Sergen Hoca’nın ritüel hâline getirdiği bu değişiklikten vazgeçmesi gerekebilir.

Maçın adamı: Orkun Kökçü

