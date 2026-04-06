Beşiktaş rahat kazanabilirdi

Üç puan için her türlü şartlar oluşmasına rağmen Beşiktaş ilk yarıda pozisyonları harcadı, ikinci yarıda gereksiz şekilde geriye yaslandı

İki takım da kontrolsüz pres yapınca, iki takımda da baskıdan çıkma becerisine sahip teknik ayaklar olunca bol geçiş hücumlu ve pozisyonlu bir derbi izledik. Özellikle Tedesco nasıl oldu da Beşiktaş’ın geçiş hücumunda becerisi aşikâr olmasına rağmen ön alanda böyle panik pres yaptırdı anlamak güç. Derbi planları hep başarılı olan Sergen Yalçın’a hücum için iş düşmedi bile. Beşiktaş evinde bir Anadolu takımıyla oynadığı maçta bu kadar kolay pozisyona giremedi bu sezon.

Olaitan durdu

Fenerbahçe’nin santrforsuzluğu Talisca-Asensio uyumuyla hissedilmiyordu ama yaşanan sakatlık Beşiktaş savunmasını rahatlatmış oldu. Olaitan’ın her zamankinin aksine bu defa savunmaya çok az yardım etmesi dikkati çekti. Oh bile ondan daha çok savunmaya geldi. Ersin Destanoğlu için de sosyal medyadan hakaretler eden herkes özür mahiyetinde kulübe 50 lira bağışta bulunsa Beşiktaş, Bankalar Birliği’nden çıkar.

Yok böyle iptal

Galatasaray’ın kaybederek “Sen de yarışa dâhil ol” şeklindeki reddedilemeyecek teklifini neredeyse reddediyordu Fenerbahçe... Beşiktaş da Kadıköy’de kazanabilmesi için her türlü şartlar oluşmasına rağmen ilk yarıda pozisyonları harcadı, ikinci yarıda ise gereksiz şekilde geriye yaslandı. Bu arada iptal edilen gol ise bu dünyada ancak Fenerbahçe’nin başına gelebilirdi, geldi. Geriye doğru verilen bir pasla ofsayta düşen ilk takım sanırım.

Maçın adamı: Ersin Destanoğlu

