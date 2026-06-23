Biz kazandık!

Dünyanın gözü İsviçre’de... ABD ile İran arasında İsviçre’de yapılan görüşmeler Trump’ın savaş tehdidi ile kriz yaşamasına rağmen, taraflar 60 gün içinde nihai bir anlaşmaya ulaşma yönünde uzlaştı.

Lübnan’daki çatışmaların sona erdirilmesi için bir komite kurulacak. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Tahran’ın petrol ve petrokimya ihracatına yönelik muafiyetler, limanlara uygulanan ablukanın kaldırılması, dondurulmuş varlıkların bir kısmının serbest bırakılması ve yeniden imar ile kalkınma planının başlatılması gibi kazanımlar elde etti dedi. Bu gelişme üzerine petrol fiyatları düşüşe geçti, altın yükseldi.

ABD ve İran arasında varılan barış anlaşması, düşen enerji maliyetleri ve azalan jeopolitik riskler sayesinde Türk ekonomisini orta ve uzun vadede oldukça olumlu etkileyecek. Orta Doğu'daki savaş ortamının sona ermesi ve Hürmüz Boğazı'nın tamamen güvenli hâle gelmesi, Türkiye'nin kronik makroekonomik sorunlarından biri olan enerji kaynaklı enflasyon baskısını doğrudan hafifletecek. İran'ın küresel enerji piyasalarına geri dönmesiyle birlikte bugün 78 dolar olan Brent petrol 70 doların altına düşerek enerji faturamızı küçülterek cari açığın daralmasını sağlayacak. Maliyetlerdeki daralma enflasyonu aşağı çekecek. Merkez Bankası faiz indirim sürecini başlatarak ekonomide büyük canlanma yaşanacak.

Yaptırımların gevşemesi ve İran ekonomisinin normalleşmesi, iki ülke arasındaki yıllık 10 milyar doları aşan ticaret hacmini daha da yukarı taşıyacak...

Türkiye'nin İran'a ihraç ettiği en büyük kalemler olan makine-mekanik parçalar ve tahıl ürünlerine olan talep hızla artacak.

Borsa İstanbul bankacılık ve sanayi hisseleri öncülüğünde güçlü yükseliş trendine girecek. Savaşın bitmesiyle altın fiyatları, küresel enflasyon endişelerinin azalması ve merkez bankalarının faiz politikalarına yönelik iyimserlikle hızla tırmanacak.

4.200 dolarla haftaya başlayan ons ilk hamlede 4.300 doları aşarak 4.500 dolar hedefine ulaşacak.

24 ayar külçenin gramı bu durumda 6.700 lirayı aşacak. İstikrarın geri gelmesiyle birlikte, hâlihazırda Türkiye'ye yoğun ilgi gösteren İranlı turist akışı katlanarak artacak.

Hürmüz Boğazı'ndaki ablukanın kalkması, Türkiye'nin Körfez ülkelerine yönelik deniz ve kara yolu lojistik maliyetlerini düşürerek bölgesel ticaret gücünü pekiştirecek... Savaşı ne İran ne ABD, biz kazandık biz!

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