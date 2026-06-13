Düğün yakında

Altın fiyatları yılın ilk 6 ayında büyük dalgalanma gösterdi. 1 Ocak’ta 5.966 liradan işlem gören külçe altın bugün 6.300 liralık değere sahip... Ama hemen hatırlatırım fiyat ocak sonunda fiyat 7.811 lirayla tavan yaptı... Yılbaşını esas alırsanız yüzde 0,5’lik bir kazanç var. Ama ocak sonunu hesaba katarsanız yüzde 1,9 kaybediyorsunuz. Ons olarak baktığımızda yılbaşında 4.319 dolar (32,15 gram saf külçe altın) bugün 4.212 dolarda, yüzde 0,3 gerilemiş durumda.

Orta Doğu’da 28 Şubat’ta başlayan ABD-İran-İsrail savaşı dolayısıyla altının normal şartlarda prim yapması lazımdı... Niye çünkü savaş ortamında altın güvenli limandır, insanlar böyle zamanlarda hep ona koşardı... Diyorum, evet doğru, ama bu defa durum çok farklı bir görüntü kazandı. Çünkü savaş enerji sektörünü kalbinden vurdu. İran acımasız saldırılar karşısında elindeki en büyük kozu kullandı, dünya petrol sevkiyatının yüzde 20’sinin geçtiği Hürmüz Boğazı'nı kapattı. Brent petrol bir anda 120 dolara dayandı. Bu duruma hazırlıksız yakalanan Avrupa ve Asya ülkeleri ekonomik krize girdi.

Yükselen enerji maliyetleri enflasyon oranlarını tavana çıkardı. ABD’de TÜFE ve ÜFE 6 yılın zirvesine çıktı. Euro Bölgesinde yıllık TÜFE 3,2 ile 3 yılın en yükseğinde. Avrupa Merkez Bankası 3 yıl sonra faiz arttırdı. Yükselen faiz ortamı yatırımcıları riskli varlıklardan kaçırır. Ayrıca ülkeler enerji faturalarının aşırı yükselmesi üzerine ödeme güçlüğü içine girdi, merkez bankaları altın rezervlerini nakit ödeme aracı yani para olarak kullanmaya başladı. Fiyatta büyük çöküş yaşandı. ABD ile İran arasında bugüne kadar sık sık müzakere açıklamaları sürekli birbirini izledi. Ama bugüne kadar iki taraf da masaya oturmadı. ABD Başkanı Trump Tahran’ı korkutmak için tehdit üzerine tehdit savurdu. Yakarım, yıkarım, yok ederim, gelin anlaşın, dedi. Ama İran buna hiçbir zaman olumlu cevap vermedi. Trump son İran’ın petrol tesislerinin bulunduğu Harg adasını işgal edecekleri, bugüne kadar görülmemiş bir saldırı gerçekleştirecekleri sözünün üzerinden 6 saat sonra 180 derece döndü, İran’a saldırıları iptal ettim, anlaşma hafta sonu Avrupa’da imzalanabilir, dedi ve ekledi: İran'la nükleer silah sahibi olmama konusunda mutabık kaldık. Bugün İran ile savaşı bitirdik..." İran Dışişleri Bakan Sözcüsü Bekayi müzakerelerde hazırlanan anlaşma metninin büyük bölümünün tamamlandığını ifade etti, resim değişti...

Trump, anlaşmanın imzalanmasının ardından Hürmüz Boğazı'nın açılacağını belirtirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın süreçte önemli rol oynadığını söyledi...

Bu gelişme sonrası dolardaki kayıplar sertleşti, altının onsu 4.212 dolara tırmandı. Brent petrol 88 dolara geriledi. Uluslararası dev bankalardan JP Morgan, altında uzun vadeli yükseliş beklentisini koruduğunu açıklayarak 2026 ons altın beklentisini 5 bin 243 dolar olarak ilan etti. Citibank savaşın sona ermesiyle onsun 5.500 doları aşacağı görüşünde...

Altında alım zamanı geldi. Fırsat kaçmış değil. Bugün 6300 liralık 24 ayar külçenin gramı kısa vadede 7 bin lirayı aşabilir... Sarı kızımız gelinlik giyiyor, düğün yakında.

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