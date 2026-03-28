Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR YAŞAM RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Abonelik
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play

Kosova’yı yenip tarih yazmak!..

Öcal Uluç
Öcal Uluç ulucocal10@gmail.com
Özetle Dinle
Kaydet
Köşe Yazıları 14 dk önce

Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-off finalinde Kosova ile oynayacağı maç öncesindeki durumu ve teknik direktör Montella'ya duyulan güven ele alınıyor.
  • Türkiye, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-off yarı finalinde Romanya'yı 1-0 yenerek finale yükseldi.
  • Play-off finalinde Türkiye'nin rakibi, Slovakya'yı eleyen Kosova olacak.
  • Türkiye ile Kosova arasındaki Play-off final maçı 31 Mart 2026 Salı günü Kosova'da oynanacak ve kazanan Dünya Kupası'na katılacak.
  • Teknik direktör Montella, Romanya maçı öncesi ve sonrasında hedeflerinin belli olduğunu ve takımına inandığını belirtti.
  • Gazete ve TV yorumcularının teknik direktör Montella'ya karşı açıkça inanmadıklarını ima eden yorumları olduğu belirtiliyor.
0:00 0:00
1x
a- | +A

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-off yarı finalinde Romanya’yı yendik, ama “en düşük” bir skor (1-0) ile…
“Dünya Kupası finalleri için önümüzde bir rakip daha var; Kosova… Play-off elemesinde “favori görünen” Slovakya’yı, hem de Slovakya’da 4-3 yenerek eleyen Kosova… (Kendi sahalarında da 1-0 yenmişlerdi.)

Türkiye ile Kosova arasındaki Play-off final maçı ise 31 Mart 2026 Salı günü “Kosova’da oynanacak” ve kazanan taraf doğrudan Dünya Kupası’na katılım hakkı kazanacak. Romanya maçından önce “Romanya’yı yeneceğimize inanıyorum” diye yazmıştım.

Kosova maçı öncesinde ise “İnşallah yeneriz” diyorum.

Zira bu sezon Slovenya, İsveç ve İsviçre ile oynadıkları 4 Avrupa play-off ve 2’si özel 6 maçta, 1 mağlubiyet, 2 beraberlik, 3 galibiyetleri var. Tek mağlubiyet 4-0 ile İsviçre’ye… İlk maçta da 1-1 berabere kalmışlardı.

Maç skoru 90 dakikada “beraberlikse” uzatmalar başlayacak ve penaltı atışları süreci de dahil, “bir takım için galibiyet gelene kadar” oynanacak.

Takımımızdan tarih yazmasını bekliyoruz. Başaracak güce sahip bir kadromuz var…

Hocamıza inanmak hoş!..

Romanya maçından önce hocamız Montella “Mağlubiyet falan yok, hedefimiz belli” demişti.

Maçtan sonra hedefin altını “yeniden” çizdi; “Biliyorsunuz ki futbol enstantane oyunu. Her skora açık. Futbolun güzelliği budur. Bunu geçmişte de dile getirdim. Ben Türkiye’de inanılmaz mutluyum, gurur duyuyorum.

Mağlubiyetlerden sonra daha iyi motivasyon veririm. Aklımızda mağlubiyet falan yok. Hedefimiz belli!..”
Benden de teşekkür; Hedefimize onunla ulaşacağız!..

Kimi istiyorlar?..

Gazetelerde okuyorum, TV ekranlarında dinliyorum; hocamız Montella “kaçıncı defa” şunları söyledi; “Ben Türkiye’de inanılmaz mutluyum, gurur duyuyorum.”

Evet “bu kaçıncı defa”; yakında “TC vatandaşı olmak için” müracaat edersen de şaşmam… Sevgili hocam “Ben de sana inanıyorum” ve hocamız olduğun için de mutluyum!..”

Ama gazete ve TV’lerimizde “Sana inanmadıklarını açıkça söyleyemeyen” ve de “yerine bir başkasının gelmesini istediklerini” belli eden yorumcularımız var…

O “bir başkası???”; sakın “yakın bir arkadaşları” olmasın?..

Şaka!..

Hangisi iyi?..

Galatasaraylı bazı dostlar diyorlar ki; “Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nden elenmesi iyi oldu, bu sezonki şampiyonlukla 26’ıncı şampiyonluk tek hedefimiz olacak ve ona iyice yaklaşacağız!..”

Ben de diyorum ki; “Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğuna iyice yaklaşsak daha iyi olmaz mıydı?.. Galatasaray artık bu hedefi nişanlamamalı mı?..”

