Okan Hoca ve hedefler!..

Galatasaray’ın yeni sezonu açtığı hazırlık maçları “acaba?” sorularını da beraberinde getirdi.

Teknik direktör Okan Buruk, Avusturya kampında yapılan son iki maçtaki mağlubiyetler için “iyimser” konuştu…

Dedi ki: “Bir hazırlık dönemi geçiriyoruz. Birincisi bu maçlar bizim için fiziksel anlamda gelişmemizi sağlayacak karşılaşmalar. Bunun yanında oyun olarak da elbette her maçı kazanmak istiyoruz. Ancak son iki maçta hem oyun hem de sonuç açısından istediğimizi alamadık. Bunun farkındayız.”

Dahası, “kadroda eksiklikler olduğunu ve bunların yapılacak transferlerle giderileceğini” de açıklamasına ekledi.

Hocanın bu açıklamaları yaptığı “yeni sezon hazırlıkları sürecine ve bugüne” bir göz atalım:

Avusturya’daki hazırlık maçlarında Monza’ya 0-2 ve Venezia’ya 0-3 yenilen sarı kırmızılar, sezonun ilk resmî maçını 14 Ağustos’ta Süper Lig’de, 27 Ağustos’ta da Şampiyonlar Ligi’nde oynayacak; 16 gün kaldı!..

Mağlup olunan takımlardan biri Monza’ydı… Monza, İtalya’nın Lombardiya bölgesinde yer alan ve 125 bin nüfusa sahip kentin takımıdır.

Bu arada hemen eklemem ve hatırlatmam gerekir: İstanbul’un Beyoğlu ilçesinin nüfusu 216 bindir…

Mağlup olunan diğer takım Venezia ise dünyaca “kanallar ve gondollar kenti” olarak tanınan Venedik’in takımıdır. Bu sezon Serie B’den Serie A’ya yükseldi.

Yukarıdan beri yazdıklarım, hocamız Okan Buruk’un yenilgilere mazeret olarak gösterdiği sebeplerin mağlubiyetler açısından ne ölçüde geçerli sayılabileceğinin değerlendirilmesi içindir!

Galatasaray, geçen sezon Şampiyonlar Ligi’nde ilk maçını 18 Eylül’de Eintracht ile oynamıştı…

Galatasaray, bu ligdeki son 31 maçında sadece 3 galibiyet alabilmiş; 9 beraberlik ve 19 mağlubiyet yaşamıştı.

Hâlbuki, Galatasaray “Avrupa kupalarında en başarılı Türk takımı”ydı.

İspanya, İngiltere, Rusya, Almanya, Fransa, Hollanda, İtalya, İsviçre, İsveç, Finlandiya, Norveç, Danimarka, Portekiz, Macaristan, Yugoslavya, Belçika, Lüksemburg, Bulgaristan, Yunanistan ve Arnavutluk takımlarına karşı da galibiyetleri bulunuyordu...

Galatasaray, 2000 yılında UEFA Kupası’nı kazanmış; Monaco’da Real Madrid’i de mağlup ederek UEFA Süper Kupası’nı müzesine getirmişti.

Açıkça görülüyordu ki teknik direktör Okan Buruk’un hedefi, Avrupa’dan önce Süper Lig şampiyonluklarıydı.

“Üst üste 5 şampiyonluğu” hedefe koymuştu; Fatih Terim’in “bugüne kadar kırılamayan üst üste 4 şampiyonluk hedefine erişmiş” ve “üst üste 5’inci şampiyonluğu kazanarak” Galatasaray tarihine “üst üste 5’inci şampiyonluk rekoru” ile geçmeyi planlamıştı.

Hakkı mıydı? Elbette. Bu rekor kırıldıktan sonra sıra Avrupa’ya gelecek; Avrupa kupaları hedefi doğrultusunda yapılmaya başlanan transferlerle kadro kurulacak ve “2000’in devamı” getirilecekti!

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