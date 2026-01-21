Yenmeliyiz ama; zor!..

Galatasaray bu gece “Şampiyonlar Ligi’nin 7. haftasında Atletico Madrid ile ‘devam’ maçlarından birini” oynayacak “kendi” stadında…

Sarı kırmızılıların Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk hedefi hedef; “ilk 24’e kalıp, gruplar sürecine” katılmak…

Galatasaray şu anda puan cetvelinde “6 maçta 3 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 9 puan ile” 18. sırada… Averajı: 8 - 8…

Atletico Madrid ise “6 maçta 4 galibiyet 2 mağlubiyet ve 12 puan ile” 12. sırada… Averajı: 15 - 12…

İlginç bir durum var; iki takımın da “beraberliği” yok!..

Galatasaray “kazanıp” ilk 24’ün kapısını aralayabilir mi?.. Son haftalarda “Okan Hoca’nın takımı, ‘futbolunu ‘galibiyet umutlarını arttıracak bir düzeyde” tutamadı.

“Osimhen’sizlik, Süper Lig’deki “rahat gidişi zora çevirdi” ve “Büyük rakipleriyle aradaki puan farkı, giderek azaldı” ve bugün Fenerbahçe “sadece 1 puan” geride…

Osimhen bu gece oynayacak ama sakatlıkları bulunan Gabriel Sara ve Arda Ünyay forma giyemeyecekler. Uzun süredir sahalardan uzak kalan Wilfried Singo’nun durumu da ortada. Levent Tüzemen, Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce’den gelen mesajı açıkladı:

“Singo’nun sakatlığı ‘Adale değil tendon sakatlığı. İyileşti ancak çok yüksek riskli. 70 değil, 52 gün oldu ve maalesef oynaması için daha erken.”

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde takımlar, katsayı puanlarına göre dört torbaya ayrılmıştı. Söz konusu ekipler, kendi torbası da dâhil olmak üzere her torbadan ikişer takımla eşleşti. Toplamda sekiz farklı rakibe karşı mücadele edecek takımlar, maçların dördünü evinde, dördünü ise deplasmanda oynuyor.

Sekiz hafta sonunda lig aşamasını ilk sekizde bitiren takımlar son 16 turuna yükselecek. Puan tablosunda 9. ile 24. sıralar arasında bulunan ekipler ise iki ayaklı Play-Off maçı oynayacak. Play-Off’ta, lig aşamasını 9-16 arasında bitiren takımlar ile 17-24 arasında bitiren takımlar eşleşecek. Bu eşleşmelerin galipleri son 16 turuna adını yazdıracak.

İşte G.Saray’ın rakipleri ve maçları:

E.Frankfurt-Galatasaray: 5-1

Galatasaray-Liverpool: 1-0

Galatasaray-Bodo/Glimt: 3-1

Ajax-Galatasaray: 0-3

Galatasaray-US Gilloise: 0-1

Monaco-Galatasaray: 1-0

Galatasaray-A. Madrid

Man City-Galatasaray:

Başarılar Galatasaray!..

