2026 yılına girdik. TV’lerde, gazetelerde, “spordan, siyasete, iş dünyasından, kamu görevine kadar, hemen her konuda ‘Ülkemizde yılın insanları” seçiliyor…

Benim konum, spor…

2025’te “yılın sporcuları” olarak seçtiğim “iki sporcu” var; “Dünya şampiyonu olan” bir kadın ve bir erkek sporcumuz; Busenaz Sürmeneli ile Toprak Razgatlıoğlu…

Busenaz Sürmeneli; olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu Türk boksördür. 2020 Tokyo Yaz Olimpiyatları, 2024 Avrupa Boks Şampiyonası, 2019, 2022 yıllarından sonra “geçen yılda” da Dünya Boks Şampiyonu olmuş, altın madalya kazanmıştır. Fenerbahçelidir.

Busenaz Sürmeneli, 26 Mayıs 1998’de Bursa’da Tuğçenaz adındaki ikizi ile beraber doğdu. Boksa 10 yaşında başladı ve 26 yaşına gelene kadar birçok galibiyete imza attı. 2013’te katıldığı Yıldız Kadınlar Türkiye Şampiyonası’nda ilk altın madalyasını kazandı. Ülkede ve dünyada kazandığı birçok altın - gümüş - bronz madalyadan sonra, 2025 Dünya Şampiyonası’nı da üçüncü defa birincilikle ve altın madalya ile tamamladı.

Eğitimini Trabzon Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği alanında tamamladı.

2019 yılında ilk dünya şampiyonasını kazanan ve ilk altın madalyasını alan Sürmeneli, aynı yıl içinde 9 madalya (8 altın ve 1 bronz) kazandı. 2020 Yaz Olimpiyatları’nda Tokyo’da bir altın madalya alarak, olimpiyatlarda boks branşında Türkiye’ye “ilk ve tek altın madalyayı kazandıran” sporcu oldu.

Bu madalyayı kazandığında “Cumhuriyetimizin 100 yıllık tarihine geçmek bana ayrı bir mutluluk veriyor” dedi

2019’da Rusya, 2022’de Türkiye ve 2025’te Sırbistan’da olmak üzere üç kez üst üste dünya şampiyonu olarak tarihe geçti. Katıldığı turnuva ve şampiyonaların çoğunda altın madalya kazanarak başarılarını sürdürdü. Hakkında kitap yazıldı; artık sadece Türkiye’de değil, dünyada tanınmıştı.

Bu inanılmaz başarısı öncesinde de birçok madalyası vardı Sürmeneli’nin. 2013’te başlayan boks hayatında ilk madalyasını Isparta’da yapılan Yıldız Kadınlar Türkiye Şampiyonası’nda kazanmıştı. Aynı yıl içinde Yıldız Kadınlar Şampiyonalarında yükselerek Macaristan’da yapılan Avrupa Ülkeleri Şampiyonası’nda gümüş, Bulgaristan’da Dünya Şampiyonası’nda altın madalya kazanarak boks hayatına güçlü bir giriş yaptı.

2014 yılında tekrar katıldığı Yıldız Kadınlar Şampiyonalarında Türkiye ve İtalya’da altın madalya aldı. 2015’te Genç Kadınlar Şampiyonası’nda 3 altın madalya, 2016’da 2 altın madalya aldı. 2017’de 3 altın 1 gümüş madalya kazanmış, 2018’de de 3 altın madalyası daha olmuştu.

Toprak Razhatlıoğlu; 29 yaşındaki motosikletçimiz Razgatlıoğlu ise 2021, 2024 sezonlarından sonra 2025 sezonunda da dünya şampiyonu oldu.

Toprak Razhatlıoğlu

Alanya doğumlu, 7 yaşından beri motosiklet kullanan ve dublör motosikletçi Arif Razgatlıoğlu’nun ikinci oğludur. “Tek Teker Arif” olarak bilinen babası, 17 Kasım 2017’de Antalya’da geçirdiği motosiklet kazası sonrasında, motosikletin arka koltuğunda oturan kız arkadaşı ile birlikte hayatını kaybetmişti.

Bugüne kadar 3 dünya şampiyonluğu altın madalyası olan Razgatlıoğlu, “kendisi de motosiklet yarışçısı olan” Kenan Sofuoğlu tarafından yetiştirildi. 16 yaşındayken “İstanbul Park’ın pist rekorunu kırarak” Türkiye şampiyon oldu. 2015’te Avrupa Superstock 600 Şampiyonası’nda altın madalya aldı. İki yıl sonra 2017’de de Avrupa Superstock 1000 Şampiyonası’nda ikinci oldu. 2020’de Yamaha ile anlaştı ve 2021 Superbike Dünya Şampiyonası’nı kazanarak, bunu başaran ilk Türk yarışçı olurken, ünlü şampiyon Jonathan Rea’nin altı yıllık egemenliğini de son erdirdi. 2024’te BMW Motorrad ile sözleşme yaptı ve o sezonda markaya ilk şampiyonluğunu kazandırdı. 2025’te de başarısını tekrarlayarak üçüncü kez dünya şampiyonu oldu.

Onlardan yeni şampiyonluklar ve madalyalar bekliyoruz.

ŞAKA

Gazetemin spor sayfasında bir haber başlığı; “Galatasaray’da haftalar sonra bir ilk: Peş peşe müjdeler geldi, Okan Buruk’un kâbusu sona erdi.”

Herhalde rakiplerde “kâbus” başlamıştır!..

