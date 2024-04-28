9 yıldır aşılamayan duvarlar yıkılırken…

Mayıs 2015’ten beri neredeyse dokuz sene geçmiş. Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi bu süreçte 323 doların altında kalmış. Evet… Eylül 2017 ve Ocak 2018’de iki defa 323 dolar denemesi yapan BİST100, son kapanışını 305,50 dolardan gerçekleştiriyor. Yani 9.915…

Daha yakın geçmişe baktığımızda ise geçen yıl eylül ve ekim aylarında 312 dolar seviyesi görülmüş. Bu seviye de Şubat 2018’den beri aşılamıyor. Yani borsanın önünde 6-9 yıllık aşılmayan dirençler; 312 dolar ve 323 dolar… TL bazlı karşılığı; 10.125 ve 10.480 seviyeleri…

Fitch’in not artışı ve ardından aynı kurumdan gelen pozitif değerlendirmeler, önümüzdeki cuma diğer önemli derecelendirme kuruluşu S&P’den not artışı beklentisi, ülke risk priminin 300’e yakın seviyelerde kalıcılığı, rasyonel politikaların devamı, yaz aylarında turizm kaynaklı döviz girişinin de katkısıyla kurlarda stabil görünümün sürdürülebilirliği ve neticede yabancı yatırımcı girişinin gittikçe artıyor olması… Bu beklentiler ve gerçekleşmeler; 9 yıldır aşılamayan söz konusu dirençlerin artık önce test edilmesini ve sonra da aşılmasını beraberinde getirecek gibi görünüyor.

Endekste önceki hafta 9.400 desteği, başarılı bir teknik deneme ile teyit aldı. Benzer şekilde şimdi 9.700-9.850 desteklerinin sağlamlaşması gerekiyor. Gelecek hafta 1 Mayıs resmî tatil. 30 Nisan ise VİOP’ta vade sonu. Dolayısıyla pazartesi-salı günü hem vadeli kontratların dönüşüm süreci hem de çarşamba tatili sebebiyle kredili pozisyonların kapatılması söz konusu olabilir. Değindiğimiz desteklerin sınanmasını da burada görebiliriz.

Borsanın tarihî zirveden kapanış gerçekleştirdiği sadece cuma günkü işlemlerde 5,2 milyar TL’lik yabancı alımı gözlemlendi. Akbank, İş Bankası, Vakıfbank, Ereğli Demir Çelik, Şişecam, TÜPRAŞ, Türk Hava Yolları, TAV Havalimanları, Türk Telekom ve Tekfen Holding, haftanın son işlem gününde yabancı yatırımcının en çok ilgi gösterdiği hisseler oldu.

Son dönemde Bankacılık ve Holding sektör hisselerinde ağırlıklı alımlar dikkat çekerken, artık potaya Ulaştırma ve Sınai sektör hisselerinin de dâhil olmaya başladığı görülüyor.

Sektörel bazda değerlendirme yapmak gerekirse;

-Faizlerde yükseliş ve operasyonel giderlerde artış sebebiyle “Bankacılık” sektörünün kârlarında ilk çeyrekte; 2023 yılının son çeyreğine kıyasla ortalama %30 civarında gerileme bekleniyor.

-Gıda/market fiyatlarında yükseliş sürse de TÜFE ile mücadele kapsamında artış hızında yaşanabilecek yavaşlama, “Gıda Perakende” sektörünün kâr marjlarında önümüzdeki süreçte daralma getirebilir.

-Yüksek faizler tüketimi yavaşlatabilir. İyi bir ilk çeyrek geçiren “Otomotiv” ve “Beyaz Eşya” üzerinde yansımaları takip edilmeli. Bu sektörleri, ihracatın ne kadar sübvanse edeceği önemli.

-Ulaştırma/Havacılık hisselerinde, yaklaşan yaz sezonu öncesinde hareketlilik arttı. Jeopolitik risklerde yaşanabilecek yükselişler; petrolde fiyat artışı ve sefer iptalleri gibi riskler barındırıyor.

Ve Tük tahvilleri ile ilgili dikkat çeken bir detay; 30 Nisan’dan itibaren Türk tahvilleri JP Morgan Devlet Tahvili Endeksine ekleniyor. Bundan sonra bu endekse yatırım yapan yabancılar, otomatik olarak Türkiye ağırlığını artırmış olacak. Şu anda yabancıların Türk tahvillerindeki ağırlığı 1,75 seviyesinde bulunuyor. 29 Mart ve 19 Nisan ile biten dört haftalık süreçte de yabancıların Türk tahvili alımları 345 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yani bu kanaldan yabancı para girişi dikkat çekiyor.

10.000 TL GEÇEN HAFTA NE OLDU?

Bir parantez de TÜFE’ye… Önümüzdeki cuma günü açıklanacak mart TÜFE verisinin aylık bazda yüzde 3 civarında gerçekleşmesi bekleniyor. Bu beklentinin gerçekleşmesi hâlinde “dezenflasyonist sürecin tesis edilmeye başladığı” yönünde ilk teyitler gelecek. Yüzde 3,5 ve üzeri gelebilecek aylık TÜFE rakamı ise daha sıkı para politikası anlamına gelebilir. TCMB’nin geçen hafta faizleri sabit bırakırken, dikkat çektiği en önemli detay da buydu…

BORSA (Bist100) ...................10.229 TL

MEVDUAT (TL) .........................10.118 TL

DOLAR...................................... 9.985 TL

ALTIN (Gram) ...........................9.792 TL



EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER (BİST100)

: 19.04.2024 / 26.04.2024

HİSSE............... SON............... DEĞİŞİM

VAKBN ...............19,35 ...............%17,49

ZOREN ..................6,71 .............. %12,40

TABGD ............. 152,90 ................%11,61

ISMEN .................36,16 ..............%10,99

TAVHL ...............217,10 ..............%10,94

MAVI ..................88,70 ............... %10,19

PGSUS ............ 974,00 ..............%10,06

AKCNS ............. 152,00 .................%9,51

ENKAI ............... 38,90 .................%9,27

HALKB ................15,92.................%9,19

EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER (BİST100)

HİSSE............... SON............... DEĞİŞİM

AKFYE ................24,14 ...............%-9,45

BERA .................. 19,01 ................%-8,16

DOAS ................310,25 .............. %-6,06

BRYAT ...........3,142,50 ................%-5,91

EGEEN .........15.837,50 ................%-5,73

KONYA .........11.192,50 ................%-5,55

AKBNK ..............59,05 ................%-5,52

VESTL ................84,45 .................%-3,15

ALARK ..............116,20 ................%-2,52

IZENR .................27,26 ...............%-2,50

PİYASALARDA GEÇEN HAFTA NE OLDU?

Türkiye’de Tüketici Güven Endeksi nisanda; aylık bazda %1,4 artarak 80,5 seviyesine geldi.

Türkiye’de konut fiyatları şubatta; yıllık bazda %58,31 yükseldi ve artış TÜFE’nin altında kaldı

Türkiye’de İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı nisanda; 0,5 puan artarak %76,7’ye çıktı

Merkez Bankası, nisan ayı toplantısında politika faiz oranını %50 seviyesinde sabit bıraktı

ABD’de FED için önemli Çekirdek Enflasyon martta; %0,3 arttı ve beklenti dahilinde geldi.

PİYASALARDA GELECEK HAFTA NE OLACAK?

29 Nisan Pazartesi

Türkiye/Güven Endeksi (Nisan)

Türkiye/Dış Ticaret Dengesi (Mart)

ABD/Özel Sektör İstihdam (Nisan)ABD/FED Faiz Kararı

Türkiye/İSO İmalat PMI (Nisan)

Türkiye/Enfl asyon (Nisan)Türkiye/S&P Not DeğerlendirmesiABD/Tarım Dışı İstihdam (Nisan)