‘Altın’da ne var?

Geçen hafta ABD’de açıklanan haziran enflasyonunun beklenti ötesinde gerilemesi, ABD Merkez Bankasının eylülde “büyük ihtimalle” faiz indirimine başlayacağı öngörülerini destekledi. Temmuz başında %4,50 sınırını test eden ABD 10 yıllık tahvil faizi, geçen haftayı %4,18’den tamamladı. Küresel fonların milyarlarca dolarlık portföyü ABD tahvillerinde bekliyor. Orada getirinin düşmeye başlaması; küresel sermaye için “daha riskli enstrümanlar” ve “gelişmekte olan ülkeler” olarak iki adresi öne çıkarıyor. Altın ve borsada yaşanan yükselişin altında bu faktör de var.

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Ons altın üç aydır aşağıda 2280 ve yukarıda 2430 dolar bandında yatay seyrediyor. Tarihî zirve 2450 dolar, son kapanış 2411 dolar… Yatay bandın üst sınırlarına yakınız. Bu bandın aşılması hâlinde 2450-2600 dolar bandı, sonbaharla birlikte mümkün olabilir. ABD verilerine hassasiyet yüksek. Faiz indirimini destekleyici verilerin gelmesi önemli. Zaman zaman “şahin FED” ihtimalini öne çıkarabilecek veriler gelirse kâr satışları yaşanabilir. Böyle durumlarda ons altının 2350 doların üzerinde tutunması kritik.

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Gram altın, onstan farklı olarak tarihî zirvesini gördü. Son kapanış 2562 TL… Onsta yukarıda sözünü ettiğimiz bir üst banda çıkış hâlinde, gram tarafında da 2750 TL’ye doğru ivmelenme söz konusu olabilir. Kâr satışları hâlinde gram altının öncelikle 2480 TL üzerinde “kalıcı” olması önemli...

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Altın neden yükselir? Temelde 3 sebep; rezerv para birimlerinde faiz oranlarının gerilemesi, ülkelerin (merkez bankalarının) rezervlerinde “güvenli liman” enstrümanlarına yer vermek istemesi ve jeopolitik riskler… Bunların 3’ü de mevcut. Dolayısıyla geçmişte daha düşük fiyatlardan altın alanlar pozisyonlarını koruyabilir. Yeni alım yapmak isteyenler ise kâr satışlarına ve destek noktalara odaklanmalı. Altının her zaman orta ve uzun vadeli bir yatırım enstrümanı olduğunu da burada özellikle hatırlatalım.