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Ömer Faruk Bingöl

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Borsa neyi fiyatlıyor?

2 Haziran 2024 02:00 | Güncelleme :2 Haziran 2024 00:36
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Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi önceki hafta 11.088 puan ile rekor kırdıktan sonra düşüşe geçti. Geçen hafta da gerileme devam etti, 10.400’den kapanış gerçekleşti. BİST100, zirveden %6,20 geriledi. Yılbaşından itibaren ise %39,22 ile en fazla kazandıran yatırım aracı olma özelliğini koruyor.

 

Borsa neyi fiyatlıyor?

 

11.000’e yükseliş hızlı gerçekleşti, teknik dirençlere yaklaşıldı. Hızlı giden hacimli, büyük hisselere kâr satışları geliyor. Faizlerde sınırlı da olsa yukarı dönüş, likiditeyi etkiledi. Para, biraz yeni halka arzlara kaydı. Risksiz TL getirisi, alternatif olarak yerinde duruyor. Özellikle tahvile yatırım yapan fonlarda aylık prim %5-6 bandına çıktı. Son bilançolarda kârlarda gerileme, marjlarda daralma gözlemlendi. Faizdeki yüksek seyrin, şirketlerin finansman giderlerini artırdığı görüldü. 3. çeyrekle birlikte ekonomide bir miktar yavaşlama beklentileri mevcut. Borsa biraz bunları fiyatlıyor olabilir. Yabancı yatırımcı, tahvilde olduğu gibi borsada iştahlı değil. Hatta önceki iki haftada, 260 milyon dolarlık hisse satışı yaptılar.

 

Borsa neyi fiyatlıyor?

 

Madalyonun olumlu tarafında TL’ye güvenin artması, risk priminin 260’ın altına düşmesi, TCMB’nin swap hariç net rezervlerinin artıya geçmesi var. Gri listeden çıkış, Moody’s not artışı, TÜFE’de baz etkisiyle hızlı düşüş yaklaşırken; borsada orta-uzun vadeli beklenti pozitif. Gerilemelerde doğru sektör ve hisselerde kademeli pozisyon ve daha orta vadeye odaklanma, uygun strateji olabilir.

 

Borsa neyi fiyatlıyor?

 

10.400’ün borsa için anlamı var. Bu seviye; bir önceki TL bazlı zirveye, 22 günlük hareketli ortalamaya ve döviz bazlı kritik 322 dolar desteğine işaret ediyor. Bu anlamda korunması önemli. Aksi hâlde baskı bir miktar daha artabilir.

 

2024’ün ilk 5 ayı geride kalırken; bu süreçte %20’nin altında yükselen Taş Toprak, Gayrimenkul, Metal Ana, Orman Kâğıt Basım ve Madencilik sektör endeksleri, BİST100’ün gerisinde kaldı. Sıkı para politikası ve dezenflasyonist sürecin yansımaları burada net görülüyor.

 

Borsa neyi fiyatlıyor?

 

Aynı dönemde Sigorta, Banka, İletişim, Holding ve Bilişim sektör endeksleri %45 üzeri getiri ile endeksin önüne geçti. Rasyonel politikalarla birlikte normalleşmenin etkileri ise burada daha net… (Bir parantez; nakit tahsil eden Sigorta, İletişim ve Gıda Perakende gibi sektör şirketlerinin bilançolarını, faiz getirisi de yükseltiyor.)

Türkiye Gazetesi >Yazarlar >Ömer Faruk Bingöl >
Borsa neyi fiyatlıyor?
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