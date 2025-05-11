Borsada dikkat çekenler

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi son iki işlem gününde gelen alımların da etkisiyle geçen hafta %2,43 prim yaptı ve 9.390 puandan kapandı. Endekste dikkat çekenlere baktığımızda; 26 Mart sonrası işlemlerde (perşembe ve cuma günü) ilk defa iki gün arka arkaya yükselen bir borsa görüldü. Geçen hafta endeks 9.000 sınırına kadar geriledi, tepki alımları da yine bu noktadan geldi. Bu seviye, güçlü destek noktası konumunu tekrar gösterdi. Bilişim hariç, bütün sektörlerde pozitif fiyatlama gerçekleşti. Teknoloji, Kâğıt ve İnşaat endeksleri “en fazla yükselen” ilk 3 sektör olarak öne çıktı.

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Şimdi soru şu; borsada yükseliş sürecek mi? Teknik anlamda 50 günlük ve 200 günlük ortalamaların yakınlaştığı ve mart ayında başlayan düşüşün ardından %38,2 düzeltme noktasına işaret eden 9.650 seviyesi kritik bir direnç olarak gözüküyor. Bu seviyenin aşılması ve üzerinde kalıcılık hâlinde daha pozitif bir hava oluşabilir. 9.000-9.250 bandı aşağıda ilk destek bölgesi olarak öne çıkıyor.

Kısa vadede, yüksek fonlama maliyeti ve beklenti altında kalan bilançolar endekste yavaşlatıcı etki yapıyor. Risksiz getiri tarafında TL mevduat ve para piyasası fonları alternatif olarak gücünü koruyor. Uzun vadede BİST 100’ün bulunduğu bölgeler “kademeli biriktirme” stratejisine fırsat veriyor olabilir. Burada konjonktür, doğru tercihler ve kişisel beklentiler çok önemli…

Küresel piyasalarda ve özellikle altın fiyatları tarafında, bu hafta sonu başlayan ABD-Çin ticaret müzakerelerinin nasıl ilerleyeceği belirleyici olacak. Ons altının yaklaşık bir aydır 3.200 dolar üzerinde yerini sağlamlaştırmaya çalışması dikkat çekiyor.

GEÇEN HAFTA 10.000 TL NE OLDU?

ALTIN (Gram) .............................. 10.272

BORSA (BIST100) .......................10.243

MEVDUAT (TL) ............................10.079

DOLAR......................................... 10.045

YÜKSELENLER (BIST100)

02.05.2025 / 09.05.2025

HİSSE................. SON.................DEĞİŞİM

IEYHO .................14,65 ..............%28,28

OBAMS ............. 85,90 ..............%16,08

ASELS .............. 149,20 ...............%14,95

PASEU ...............70,30 ................%11,59

CWENE ...............16,72 ...............%10,22

DÜŞENLER (BIST100)

HİSSE................. SON.................DEĞİŞİM

TKFEN ..............125,50 ...............%-9,65

GRTHO ............269,25 ............... %-8,73

SASA .....................3,77 ............... %-8,72

DOHOL ...............14,55 ...............%-5,64

CLEBI ...........2,466,00 ............... %-5,43

Ne Oldu?

Türkiye’de TÜFE nisanda; aylık %3 arttı ve yıllık enflasyon %37,86 oldu.

Ne Olacak?

ABD Merkez Bankası beklentiye paralel olarak faizi %4,50’de sabit tuttu.

13 Mayıs Salı

Türkiye/Cari Denge (Mart)

ABD/Enflasyon (Nisan)

ABD/Perakende Satışlar (Nisan)ABD/FED İmalat Endeksi (Mayıs)

Türkiye/TCMB Beklenti Anketi (Mayıs)Türkiye/Konut Satışları (Nisan)