En kötüsü bitti mi?

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi geçen haftayı 9.668 puandan tamamladı ve haftalık bazda yükseliş %2,96 oldu. Son kapanışın gerçekleştiği seviye, önemli bir buluşma noktasına da işaret ediyor. Şöyle ki; endekste 50 günlük ortalama 9.662’de ve 200 günlük ortalama 9.660’ta bulunuyor. Aynı zamanda mart ayında başlayan düşüşün ardından önemli bir teknik seviye olan FİBO %38,2 düzeltme noktası da 9.650’de bulunuyor. Evet… Son kapanış, bu 3 noktanın hemen üzerinde bulunuyor. Endeksin “kabaca” 9.650’nin üzerine yerleşmesi hâlinde “en kötü geride kaldı” görüşü “teknik” olarak destek bulabilir.

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Yüksek faiz ortamı devam ediyor. İlk çeyrek bilançoları da zayıf geldi. Bu iki unsur, endeks üzerindeki baskıda etkili oldu. Ancak geçen hafta bir araştırma dikkatimi çekti. Akbank Ekonomik Araştırmalar tarafından enflasyonun seyrini takip edebilmek amacıyla geliştirilen modelin mayıs ayı ilk sonuçları açıklandı. Buna göre mayısta TÜFE beklentisi %1,96 olmuş. Bu tahmine yakın gelebilecek bir enflasyona, TCMB’nin rezervlerinde geçen hafta başlayan toparlanma eğiliminin de devam ederek eşlik etmesi hâlinde, haziran PPK toplantısında faiz indirimi radara girebilir. Piyasa, “temel” olarak da buradan destek bulabilir.

(Fonlama son 1 aydır ağırlıklı olarak %48-49’a yakın gerçekleşiyor. TL likidite fazlası, döviz tevdiat hesaplarının eğilimi ve yabancı portföy hareketlerine göre, fonlamada, politika faizi olan %46 seviyesine doğru gevşemeler PPK öncesinde de yaşanabilir.)

GEÇEN HAFTA 10.000 TL NE OLDU?

Mart ayından bu yana sıkı para politikası, kur kaynaklı enflasyonist risklerin büyük ölçüde önü geçti. Bu politika, belki büyüme üzerinde etkisini gösterebilir. Ve enflasyonda düşüşün de bir seri hâlinde ilerlemesi önemli. Bu sebeple en kötüsü geride de kalsa, biraz daha zamana ihtiyaç var…

BORSA (BIST100) ..................... 10.296

MEVDUAT (TL) .......................... 10.079

DOLAR ........................................10.021

ALTIN (Gram) .............................. 9.676

Not: 09.05.2025 / 16.05.2025



YÜKSELENLER (BIST100)

HİSSE ................. SON ................. DEĞİŞİM

ENERY .................5,09 ...............%18,65

MAGEN ..............33,04 ............... %17,58

GESAN ................ 47,16 .............. %16,44

EUPWR ............. 29,00 ...............%15,54

CIMSA .................53,75 ...............%15,49

DÜŞENLER (BIST100)

HİSSE ................. SON ................. DEĞİŞİM

CLEBI ...........2,002,00 ..............%-18,82

OBAMS ...............71,20 ................%-17,11

BSOKE ...............18,90 ..............%-13,54

BTCIM ...................4,81 .............. %-13,33

ASELS ..............138,60 .................%-7,10

Ne Oldu?

TCMB mayıs ayı anketine göre yıl sonu enflasyon tahmini %30,35 oldu.

ABD’de nisanda TÜFE %2,3 ve ÜFE %2,4 ile “beklentilerin altında” geldi.

Ne Olacak?

20 Mayıs Salı

Türkiye/Konut Fiyatları (Nisan)

Türkiye/Tüketici Güveni (Mayıs)

22 Mayıs Perşembe

Türkiye/TCMB En asyon Raporu

23 Mayıs Cuma

Türkiye/Sektörel TÜFE Beklentileri



