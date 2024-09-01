Enflasyonu kim yendi?

Yılın ilk sekiz aylık dönemi biterken, yatırım enstrümanlarının getirisine bakıldığında;

-Gram altın %39,70 ile birinci,

-TL mevduat %32 ile ikinci,

-BİST100 %31,63 ile üçüncü,

-Avro %15,75 dördüncü,

-Dolar %15,40 beşinci sırada yer almış. Gelecek hafta ağustos enflasyonu açıklanacak. 8 aylık TÜFE’nin %32 olması bekleniyor. Bu tabloya göre gram altın enflasyona karşı gerçek bir koruma sağlamış. TL mevduat ve borsa, enflasyon ile başa baş gidiyor. Döviz ise epey geride kalmış.

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Sıkı para politikasının yansımalarını, aslında yukarıdaki performanslarda da aşağı yukarı görebiliyoruz. (Gram altın fiyatını, hariçten ons tarafının desteklediğini hatırlatalım…)

Hisse olarak bakıldığında… BİST100 kapsamındaki 100 hissenin 61’i, sekiz aylık dönemde %32’den daha düşük performansla enflasyonun gerisinde kalmış. Sadece ağustosta endeks %7,56 gerilerken, aynı dönemde pozitif seyreden 3 sektör endeksi Madencilik, İnşaat ve Ulaştırma olmuş. Son bir haftalık dönemde ise ‘İletişim’ ve ‘Taş Toprak’ endeksinin pozitif ayrışması dikkat çekiyor.

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KKM’den çıkışlar hızlanırken; perşembe akşamı, TCMB’den TL’yi teşvik için ek sıkılaşma adımları geldi. Kısa vadede mevduat getirilerinin bir miktar yükselmesi, bunun da döviz kurları ve borsa üzerinde etkileri takip edilecek. Gelecek hafta Fitch’ten yeni bir not artışı da bekleniyor. BİST100’de kısa vadede 9.500-10.500 bandında hareketlilik devam edecek gibi görünüyor.

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GEÇEN HAFTA 10.000 TL Ne Oldu?

Dış piyasada ABD’de açıklanacak istihdam verileri, FED’in ilk faiz indiriminin boyutu için önemli ip uçları verebilir. Bu da altın fiyatlarını yakından ilgilendiriyor. Ons altında pozitif seyrin devamı için, 2.470 doların üzerinde ‘kalıcılık’ önemli…

BORSA (BİST100) ....................10.171 TL

MEVDUAT (TL) .......................10.093 TL

ALTIN (Gram) .........................10.033 TL

DOLAR.................................... 10.020 TL

Yükselenler (BİST100)

Not: 23.08.2024 / 30.08.2024

HİSSE................ SON................ DEĞİŞİM

Düşenler (BİST100)

BTCIM ............. 233,00 ...............%13,66PGSUS ............. 227,30 .................%7,32CIMSA ................35,86 ................ %7,04TMSN ................116,30 ................%6,99FROTO ............964,00 .................%6,52

HİSSE................ SON................ DEĞİŞİM

Ne Oldu?

KAYSE................ 23,22...............%-11,91KOZAL ................ 25,14 ..............%-11,04TKNSA ................27,38 ................%-7,44KRDMD .............22,98 ...............%-6,43KOZAA ..............62,45 .............. %-6,09

Kapasite Kullanım Oranı ağustosta;

0,5 puan azalarak 75,4 oldu.

ABD’de çekirdek PCE temmuzda;

beklentilere paralel %0,2 arttı.

Ne Olacak?

2 Eylül Pazartesi

Türkiye/Büyüme (2. Çeyrek)

3 Eylül Salı

Türkiye/Enfl asyon (Ağustos)

6 Eylül Cuma

ABD/İstihdam Verileri (Ağustos)

Türkiye/Fitch Değerlendirmesi



