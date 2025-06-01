Mayısta kim, ne kazandı?

Piyasalarda mayıs ayı da hareketli fiyatlamalarla geride kaldı. Geçen ay geleneksel yatırım araçlarının getirilerine bakıldığında tablo şöyle ortaya çıkıyor:

-TL Mevduat: %3,49

-Gram altın: %2,24

-Dolar: %1,81

-Avro: %1,78

-Borsa: %-0,65

Bu tabloya ana temalı yatırım fonlarını da eklersek;

-Borçlanma araçları %4,25,

-Para piyasası fonları %4,07,

-Hisse senedi fonları %0,88,

-Kıymetli madenler fonları %0,60 getiri sağlamış.

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Tablo bize ne anlatıyor?

-Kurlarda stabil görünüm devam ederken, altın fiyatlarında yılın ilk 4 ayında gerçekleşen hızlı yükseliş, geçen ay bir “hazmetme” dönemine girmiş.

-Sıkı para politikası, TL mevduat ve para piyasası fonlarındaki getirileri de zirveye taşımış.

-Nisanda %49’a yaklaşan iki yıllık gösterge tahvil faizinin, mayısta %44 seviyesine kadar gerilemesi; tahvile yatırım yapan borçlanma araçları fonlarında dikkat çeken bir getiriyi desteklemiş.

-Borsa, yüksek faiz ve zayıf bilançoların etkisinde kalmaya devam etmiş. Aynı zamanda diğer yatırım araçlarındaki getirilerin daha cazip olması hisse senetlerini baskı altına almış gibi görünüyor.

Bunlar nominal getiriler. Bu hafta mayıs enflasyon rakamlarının ardından reel getiriler ortaya çıkacak. Aylık TÜFE %2,1 civarında bekleniyor. Beklentiye paralel gerçekleşme halinde; TL mevduat, borçlanma araçları ve para piyasası fonları, reel getiri sunmuş olacak.

Dikkat çeken bir veri ile bitirelim… İstanbul Sanayi Odası verilerine göre; İSO 500 şirketlerinin 2024 yılı faaliyet kârı 640,8 milyar dolar, finansman giderleri 618,9 milyar dolar oldu. Finansman giderlerinin faaliyet kârına oranı %96,6’ya yükseldi. Bu oran, 2014-2023 yılları arasında ortalama 60,1 seviyesinde bulunuyordu. Faizin de içinde bulunduğu finansman gideri, faaliyet kârını eritmiş. Enflasyonda “faiz indirimine de işaret edebilecek düşüşlerin ne kadar önemli olduğuna” bu açıdan da bakmak gerekiyor.

GEÇEN HAFTA 10.000 TL NE OLDU?

MEVDUAT (TL) ............................10.079

DOLAR......................................... 10.050

ALTIN (Gram) ............................... 9.879

BORSA (BIST100) ........................9.640



YÜKSELENLER (BIST100)

23.05.2025 / 30.05.2025

HİSSE............... SON............... DEĞİŞİM

PASEU ...............78,05 .................%4,14

SELEC ................68,40 ..................%3,71

KTLEV.................97,95 ..................%3,71

ECILC .................. 46,10 ................%3,50

GRTHO ............289,25 .................%1,85

DÜŞENLER (BIST100)

HİSSE............... SON............... DEĞİŞİM

OBAMS ..............49,44 ..............%-19,81

GUBRF ............. 238,10 ..............%-15,57

VESTL ................. 33,12 ...............%-14,51

BSOKE ................16,35 .............%-14,40

SASA .................... 3,28 .............. %-10,14

Ne Oldu?

Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre %2 büyüdü.

Ne Olacak?

2 Haziran Pazartesi

Türkiye/ISO İmalat PMI (Mayıs)

Türkiye/Enflasyon (Mayıs)

Euro Bölgesi/Faiz Kararı

ABD/Tarım Dışı İstihdam (Mayıs)